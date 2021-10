Stéphanie de Monaco et son idylle avec un dresseur d'éléphants, un "moment de pure liberté"

Assurant la promotion de sa marque de mode Alter, Pauline Ducruet (27 ans) a accordé une nouvelle interview au journal anglais The Sunday Telegraph. Un entretien durant lequel la fille de la princesse Stéphanie de Monaco est revenue sur son enfance, notamment ses quelques mois passés au sein d'un cirque.

Nous sommes alors en 2001 et la princesse Stéphanie a trois enfants : Louis et Pauline, nés en 1992 et 1994 de son bref mariage avec Daniel Ducruet, et la jeune Camille, née en 1998 de ses amours cachés avec son garde du corps Jean Raymond Gottlieb. La Monégasque rencontre un dresseur d'éléphants, un certain Franco Knie, à l'occasion du Festival international du cirque de Monte-Carlo. Embarquant avec elle ses trois enfants, l'interprète du tube Ouragan décide de le suivre avec sa troupe de cirque itinérant suisse.

"C'était spontané, raconte aujourd'hui Pauline, qui avait même pris part à certains numéros. Mais c'était intéressant et j'étais tout le temps dehors avec des animaux. J'étais avec des enfants de partout dans le monde - allemand, anglais, italien, espagnol - et nous avions notre propre petit langage. C'était un moment de pure liberté et que peu d'enfants peuvent avoir." La relation de sa mère avec le dresseur a duré près d'un an.

Par la suite, la plus jeune fille de Grace Kelly et Rainier III s'est mariée avec l'acrobate portugais Adans Lopez Peres, de la même troupe que Franco Knie, pour divorcer moins d'un an plus tard (en 2004). Stéphanie de Monaco et ses trois enfants ont finalement regagné la principauté. La princesse est toujours restée engagée auprès des artistes de cirque, notamment en sa qualité de présidente du Festival international du cirque de Monte-Carlo, rôle qu'elle tient depuis le décès de son père en 2005.