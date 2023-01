Pauline Ducruet, designeuse fière, lookée et en transparence pour présenter sa nouvelle collection !

Être issu d'une famille princière, ça apporte forcément des avantages. Aussi nombreux soient-ils, ils n'empêchent pas les enfants les plus ambitieux d'aller au bout de leurs projets et de les réussir. Pauline Ducruet, fruit des amours de Stéphanie de Monaco et de Daniel Ducruet en est le parfait exemple. La jeune femme est, à seulement 28 ans, à la tête de sa propre marque de vêtements, qu'elle a baptisée Alter Designs. Près de cinq ans après le lancement, Pauline poursuit sa route vers le succès.

Ce mercredi 18 janvier, elle présentait la collection 2023 dans la capitale. Un show aussi attendu que l'était la princesse du projet. Pauline Ducruet, bien entourée et pas peu fière de sortir ce nouveau bébé, est apparue tout de noir vêtue. Grosses bottines aux pieds, elle avait cassé ce look grunge avec une jupe longue satinée et un sweat transparent et brillant très remarqué. Sur les réseaux sociaux (voir notre diaporama), la compagne de Maxime Giaccardi ne pouvait s'empêcher de sourire, fière et rayonnante, sortant enfin ce projet qu'elle mûrissait depuis de longs mois.

Pauline Ducruet, l'écologie avant tout

Depuis qu'elle a lancé sa marque, Pauline Ducruet s'est fixée un objectif : prouver que la mode n'est pas incompatible avec le respect de l'environnement. En 2020, la cousine de Gabriella et Jacques, les jumeaux de 8 ans du prince Albert et de la princesse Charlène de Monaco, animait une masterclass sur une production durable et respectueuse de la nature. Nature dont elle s'est largement inspirée pour cette nouvelle collection.

A l'occasion d'une interview à Elle, Pauline Ducruet s'était penchée sur les bases des nouvelles pièces présentées : "Pour la collection Onirica, on a imaginé une sorte de nature virtuelle, un désert onirique et une réalité alternative inspirée des strates géologiques et des traces du temps. Pour les couleurs, on s'est donc penché sur tout ce qui touche à la nature minérale, comme le terracotta ou l'ocre. Au niveau des coupes des vêtements, on est resté sur nos iconiques, à savoir les costumes et les chemises oversized, avec un travail particulier sur les matières et les textures pour garder cette idée de strates." Un travail d'ores et déjà applaudi par le milieu de la mode !