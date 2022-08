Stéphanie de Monaco : Sublime à la plage, sa fille Pauline Ducruet sort le grand jeu en bikini python

C'est l'une des plus discrètes de la famille... Sauf quand il s'agit de se mettre en maillot de bain. Actuellement en vacances, Pauline Ducruet s'est affichée en story Instagram ce jeudi dans un bikini imprimé python du plus bel effet (voir le diaporama). La jeune femme de 28 ans avait accompagné son maillot de bain d'une paire de lunettes de soleil à la forme inhabituelle, da la marque Attico. En bref, une véritable pinup !

Une photo, qui sent bon la chaleur, l'été et la plage, mais qui permet surtout de remarquer à quel point elle ressemble à sa mère, Stéphanie de Monaco. Véritable portrait de la princesse au même âge, la cadette de la famille semble être de plus en plus proche physiquement de sa célèbre maman à chaque apparition, bien plus que son grand frère Louis, né deux ans avant elle ou que sa jeune demi-soeur, Camille Gottlieb, née, en 1998.

Une fratrie extrêmement proche, notamment depuis le mariage de l'aîné avec sa compagne de longue date, Marie et qui se réunit le plus souvent possible avec leur mère. Dans une interview, celui-ci avait d'ailleurs confié à quel point ses soeurs s'entendaient bien avec sa femme, notamment la cadette née de l'union entre la petite soeur d'Albert II de Monaco et de Jean-Raymond Gottlieb, son ex-garde du corps. "Il arrive que toutes les deux se liguent contre moi, heureusement, ma soeur Pauline [Ducruet] ou mon frère viennent à ma rescousse", avait-il confié avec humour.

Et les frères et soeurs savent être là les uns pour les autres : il y a peu, Pauline, auparavant plongeuse en compétition, avait en effet lancé sa première collection de vêtements, un moment important pour lequel elle avait pu compter sur le soutien de sa cadette. Car comme toutes les femmes de sa famille, la jeune femme a elle aussi été touchée par le démon de la mode !

Grande passion de sa grand-mère Grace Kelly, la mode est également un intérêt important pour sa tante, Caroline de Monaco, ou encore pour ses cousines (par alliance ou non) Charlotte Casiraghi, Tatiana Santo Domingo, Alexandra de Hanovre ou Beatrice Borromeo. Toutes s'étaient d'ailleurs retrouvées pour un grand événement Chanel au début de l'été qui s'était déroulé sur le Rocher.