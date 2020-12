Stéphanie Durant traitée de "mytho" : des photos font polémique, elle réplique

Face à la polémique qui enflait, le couple a pris la parole. "C'est l'heure de la révélation ! Worldtrip ... en France ! Vous êtes nombreux à avoir réagi à ce début de tour du monde ...mais il ne faut pas toujours se fier aux apparences ni conclure trop vite ! Bravo à tous les réunionnais qui ont reconnu leur si belle ile... car bien évidemment, nous sommes sur cette magnifique 'île intense' depuis quelques jours, le but étant de promouvoir la diversité des paysages, la nature sauvage, le lagon cristallin, les bassins et les cascades, le métissage et le vivre-ensemble unique qui nous font faire le tour du monde ... depuis La Réunion", peut-on lire sur Instagram.

En story, toujours sur le réseau social de partage d'images, Stéphanie Durant et Théo Soggiu ont également pris la parole. "On était à Dubaï et du jour au lendemain, on a eu l'opportunité grâce à l'Office du tourisme de l'île de la Réunion, de prendre des billets et de venir. Donc notre objectif à nous ici, c'est de promouvoir l'île de la Réunion, la diversité de ses paysages et de ses cultures. Quand on est sur cette île, on voyage à travers le monde. C'était le message qu'on voulait faire passer. On a joué le jeu de faire un maximum de pays en un minimum de temps", expliquent-ils. Et d'ajouter : "On avait un accord de confidentialité avec l'Office du tourisme de la Réunion. Même nos propres amis n'étaient pas au courant. On ne pouvait pas divulguer ce qu'on était en train de faire."