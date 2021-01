Stéphanie Lequellec (Top Chef) maman fière : Son fils Maxime suit ses traces

Stéphanie Le Quellec est une maman comblée. La cheffe de 39 ans a trois fils : Baptiste (16 ans), Maxime (15 ans) et Arthur (3 ans), fruit de son union avec David (47 ans). Et l'un d'eux compte bien suivre la trace de ses parents.

Stéphanie Le Quellec en a fait du chemin depuis sa victoire à Top Chef en 2011 (saison 2). Elle a notamment ouvert son restaurant La Scène en 2017 et est l'une des rares femmes à avoir obtenu deux étoiles au guide Michelin. Malheureusement, à cause de la crise sanitaire, son établissement est fermé depuis octobre. Mais la cheffe est une battante et a souhaité rebondir en lançant en décembre sa boutique de vente à emporter Mam. Pour l'occasion, elle collabore avec sa mère Patricia. "C'est la meilleure décision que j'ai prise, cela m'évite de me morfondre", a-t-elle expliqué à nos confrères de Gala. Elle ne cache toutefois pas que le combat est difficile. Elle peut heureusement compter sur le soutien indéfectible de sa famille, à commencer par celle de son époux qui est également chef (pour les cuisines du Moulin Rouge). "On a toujours tout fait ensemble depuis qu'on s'est connu au Cinq. C'est une vraie force", a-t-elle précisé.

Sa force, ce sont aussi ses enfants. Maxime a d'ailleurs débuté des études de pâtisserie, à l'école française de gastronomie et de management hôtelier Ferandi. Une fierté pour ses parents. "On ne l'a pas poussé, ni freiné. Mais cela faisait quatre ou cinq ans qu'il nous en parlait et qu'il insistait. On lui a donc fait confiance et depuis qu'il a démarré, on constate qu'il est bien dans sa tête et prend du plaisir à ce qu'il fait. C'est une fierté de se dire que dans quelques années, mon fils reprendra peut-être le flambeau. C'est sûr que l'idée ne nous déplaît pas', a déclaré Stéphanie Le Quellec. L'aîné, Baptiste, ne se destine quant à lui pas du tout à des études de cuisine. Il souhaite plutôt s'orienter vers un métier d'infographiste dans les jeux vidéos ou les dessins animés. Un choix qui, à coup sûr, enchante tout autant ses parents.

L'intégralité de l'interview est à retrouver dans le magazine Gala du 7 janvier 2021.