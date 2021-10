Steve Jobs : Sa fille Eve, mannequin, fait ses premiers pas à la Fashion Week

"Je n'ai pas de mot pour dire à quel point cette collection est extraordinaire. C'était un honneur de faire parti de la vision @coperni. Félicitations à mes amours @arnaud_vaillant, @sebastienmeyer et à toute l'équipe !!", a écrit Eve sur Instagram. La jolie blonde y a publié des photos du défilé, qui avait eu lieu le jeudi 30 septembre 2021 au Paris Event Center, dans le 19e arrondissement. Eve portait le look n°22, composé d'un top vert à col montant, d'une mini-jupe noire et de sandales. Des lunettes de soleil à montures blanches épaisses, des boucles d'oreilles argentées et un sac blanc accessoirisaient sa tenue.

De nombreux influenceurs, dont la youtubeuse Léna Mahfouf, avaient assisté à ce show. Tous n'ont peut-être pas reconnu Eve, mais se sont unanimement émerveillés de l'apparition de Gigi Hadid. Le top model de 26 ans a mené le final du défilé Coperni, vêtue d'un top orange couvrant uniquement sa poitrine et d'une jupe longue scintillante. L'occasion de révéler son ventre plat, retrouvé un an après son accouchement et la naissance de sa fille Khai.

La Fashion Week de Paris est consacrée aux collections prêt-à-porter printemps-été 2022. Elle a commencé lundi 27 septembre et prendra fin ce mardi 5 octobre.