Stupeur dans la famille de Bob Marley : l'un de ses petits-fils retrouvé mort à seulement 31 ans

Malgré des tubes restés comme des classiques dans le temps qu'on peut à peine énumérer tellement ils sont nombreux, malgré une influence immense sur la musique demeurée intacte au fil des décennies et malgré le fait d'être devenue une icône incarnant à lui tout seul un genre musical à part entière, Bob Marley reste une étoile filante dans l'histoire de la musique. Mort à seulement 36 ans après plusieurs tentatives d'assassinat sur fond de récupération politique, "The King of Reggae" comme on le surnommait est parti beaucoup trop vite.

Malheureusement, il en est de même pour l'un des petits-fils de la légende jamaïcaine, Joseph Marley. Fils du quatrième des onze enfants reconnus par Bob Marley (Stephen Marley), il est décédé mardi 27 décembre alors qu'il était âgé de seulement 31 ans, selon une information de nos confrères américains de TMZ. Cependant, le contexte de la mort de celui qui se faisait appeler Joseph 'Jo' Mersa Marley est encore flou, bien que certaines sources évoquent l'asthme comme cause de cette brusque et soudaine disparition.

Une participation à un album qui lui a valu un Grammy Awards !

Comme son père, qui a notamment remporté en 2008 le Grammy Awards du meilleur album Reggae de l'année avec son premier disque solo nommé Mind Control, ou son grand-père dont les succès à l'échelle internationale ne sont plus à prouver, Joseph Marley a toujours baigné dans la musique. Né à Kingston, en Jamaïque, Joseph Marley a ensuite rejoint Miami pour étudier l'ingénierie audio et vivre de sa passion qu'était la musique. Plus qu'une activité, c'était pour lui un véritable mode de vie, comme pour la majorité des membres du clan Marley - bien que certains parviennent à s'émanciper et brillent dans d'autres domaines.

Au cours de sa carrière, le petit-fils de Bob Marley a dévoilé deux EPs au public : Comfortable en 2014 et Eternal l'année dernière en 2021. Il apparaissait également sur la troisième piste de l'album Strictly Roots du groupe jamaïcain Morgan Heritage en 2015. Un disque qui lui avait permis de remporter le Grammy Awards du Meilleur album Reggae de l'année, le faisant marcher dans les traces de son père. Avec cependant, toujours l'immense héritage de son illustre grand-père en ligne de mire.