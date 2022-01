Sylvie Tellier dépitée : encore une mauvaise nouvelle, elle demande de l'aide à ses abonnés

Sylvie Tellier avait tout pour se réjouir ce dimanche 23 janvier 2022. Non seulement elle se remet doucement mais sûrement de son accident au ski, lequel lui vaudra tout de même de se faire opérer prochainement, elle a également le plaisir de voir ses enfants retourner à l'école. La maman d'Oscar (bientôt 11 ans, né de son ancienne union avec Camille Le Maux), Margaux et Roméo (7 ans et 3 ans, fruit de son mariage avec Laurent) était en effet contrainte ces derniers jours à s'occuper de la fratrie à cause de classes fermées après la détection d'un cas (ou des cas) positif au coronavirus. Sylvie Tellier devait également les tester tous les trois jours pour déterminer s'ils avaient ou non contracté le virus.

De l'histoire ancienne pour la directrice du comité Miss France qui n'avait qu'une hâte : reprendre tranquillement le travail. "Fin de la routine dominicale ! Youpi, école et travail pour tout le monde demain !", s'est-elle enthousiasmée en story Instagram. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. Quelques heures plus tard, Sylvie Tellier a en effet complètement déchanté. "Je me suis emballée trop vite. Mail du soir... La maîtresse de Roméo est positive donc pas de classe demain", a-t-elle regretté.

Au petit matin, ce lundi 24 janvier, c'est donc quelque peu en détresse que la charmante blonde de 43 ans a sollicité l'aide de sa communauté pour occuper son petit garçon. "Mission du jour : trouver des activités pour un enfant de trois ans dans lesquelles il a un minimum d'autonomie pour pouvoir travailler", a-t-elle décrit. Et d'avouer : "Ce n'est pas évident, vivement la sieste !"

Nul doute que Sylvie Tellier a reçu de nombreux témoignages de parents vivant la même chose qu'elle. Récemment, c'est Elodie Gossuin qui partageait son expérience de maman "au bout du rouleau" et poussait un petit coup de gueule ! "Pensées pour tous les parents & les profs au bout du rouleau comme moi... Covid, devoirs, antigénique, autotest, attestation, pas d'école jeudi ou... liste non exhaustive", regrettait-elle.