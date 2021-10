Sylvie Tellier "mère indigne" : elle répond aux remarques de ses abonnés

Entre l'organisation de la prochaine élection Miss France et sa vie de famille... Sylvie Tellier perd parfois ses repères. Sur son compte Instagram, dimanche 10 octobre 2021, la directrice générale du célèbre concours de beauté s'est trompé sur le prénom d'un de ses enfants. Une drôle de mésaventure sur laquelle la mère de famille s'est ensuite justifiée avec humour.

Alors en pleine balade avec son fils Roméo (3 ans), Sylvie Tellier a publié dans sa story une courte vidéo où les internautes ont pu apercevoir le jeune garçon conduire une poussette. Une prouesse vivement saluée par la mère de famille. "Oscar 3 ans, conducteur de poussette", a-t-elle indiqué (voir diaporama). Sauf qu'il s'agissait de son fils Roméo et non d'Oscar (11 ans). Dans une vidéo - publiée en story - la mère de famille s'est ensuite confiée sur cette petite confusion. "Vous m'avez fait rire avec vos nombreux messages. Effectivement, c'était bien Roméo qui poussait la poussette, ce n'est pas Oscar puisque mon grand a onze ans", a-t-elle d'abord expliqué avec le hashtag "mère indigne". Et de poursuivre, rieuse : "Je ne sais pas si ça vous arrive souvent, mais famille nombreuse, moi parfois pour en appeler un, je fais les trois prénoms dans le désordre donc c'est assez drôle."

Malgré son quotidien très chargé par la l'électionMiss France 2022, Sylvie Tellier veille à passer beaucoup de temps auprès de sa famille et notamment avec ses enfants. Le 3 octobre dernier, la mère de famille avait même relaté les coulisses de sa sortie culturelle avec son fils Oscar. Participant tous deux à une visite privée de l'exposition Cinémode par Jean-Paul Gaultier, la chaperonne Miss France avait partagé quelques petits souvenirs de sa sortie. Un beau moment passé entre Sylvie Tellier et son fils aîné. Marié à son chéri Laurent depuis maintenant 4 ans - avec qui elle a récemment célébré leurs noces de cire -, l'ancienne Miss Lyon est également mère de Margaux, 7 ans et Roméo, le petit dernier de 3 ans.