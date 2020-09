Sylvie Tellier sous le choc après la mort d'un membre du comité Miss France

Coup dur chez les Miss France. Un membre du comité, Bernard Pichard, est mort soudainement le 9 septembre 2020 à l'âge de 73 ans, à son domicile de Noyant-la-Gravoyère, dans le département de Maine-et-Loire. Les causes de son décès n'ont pour l'heure pas été révélées, mais une chose est sûre, il laisse derrière lui de nombreux proches endeuillés. Et pour cause, pendant vingt-cinq ans, Bernard Pichard a officié en tant que délégué régional du comité Miss France. Via sa story Instagram, Sylvie Tellier a exprimé son chagrin.

"Dire que l'on parlait du bon vieux temps hier encore autour d'une barquette de frites sur le Tour de France... De cette belle époque où tu m'as fait découvrir l'univers des Miss. Quel choc de te savoir parti... Tu resteras à jamais dans nos têtes et dans nos coeurs. Bon voyage Bernard...", a-t-elle écrit, meurtrie.

L'ancienne reine de beauté Cindy Fabre, sacrée en 2005, a également salué la mémoire de celui qui a été pour elle un véritable mentor. "À toi, mon délégué ! Quelle tristesse d'apprendre ton départ, ta voix, ton charisme, ta passion, et ton humour, nous a tous embarqués un jour ! Que j'ai aimé travailler à tes côtés. J'ai tant appris ! Nous gardons tous des souvenirs des bandes que tu formais ! Des amitiés à jamais gravées. Crée l'événement là-haut, car une chose est sûre, il y aura un homme d'action et d'animations qui va nous manquer ici !"

En commentaires de sa publication, Cindy Fabre a reçu les pensées émues de ses copines Miss dont celles de Rachel Legrain-Trapani, Chloé Mortaud, Laetitia Bléger ou encore Malika Ménard...