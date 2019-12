Sylvie Testud : "Je pensais que la maternité allait me changer"

Hyperactive, Sylvie Testud a toujours un projet en cours. Ces temps-ci, c'est sur les planches du théâtre qu'on peut l'apercevoir. Depuis le 19 septembre 2019, elle se produit sur les planches du théâtre Édouard VII, à Paris, avec L'Heureux Stratagème. En pleine promotion de cette pièce signée Marivaux et mise en scène par Ladislas Chollat, elle s'est confiée au Figaro.

Douze ans qu'elle n'avait pas fait de théâtre. Mais Sylvie Testud n'a pas chômé pendant toutes ces années. L'actrice a notamment eu deux enfants : Ruben, 14 ans, et Esther, 8 ans. Dans son prochain roman, Cocotte minus, elle revient longuement sur leur éducation et elle affirme qu'elle entend bien les élever de la même façon. "Par exemple, je ne suis pas une mère qui interdit à ses enfants de dire des gros mots. En revanche, je ne veux pas qu'ils parlent mal le français. Un gros mot avec un français maîtrisé me gêne moins, car j'en dis aussi. Je ne leur demande pas des choses que je ne suis pas capable de faire", confiait-elle à Version Fémina en septembre dernier.

Quand on lui parle de sa progéniture, Sylvie Testud s'étonne. "Je pensais que la maternité allait me changer, mais non, j'ai juste réalisé que je pouvais donner beaucoup sans attendre en retour, même si mes enfants donnent beaucoup, dit-elle. J'ai découvert en moi une force que je ne me soupçonnais pas. Je ne suis jamais fatiguée quand je m'occupe d'eux."

Elle compare d'ailleurs sans mal la sortie de son livre à un accouchement. Un acte personnel et intime dont elle fait l'expérience cinq fois auparavant. "C'est assez fort, la sortie d'un livre. On est seul devant son ordinateur et on expulse soudainement quelque chose d'intime."