Sylvie Vartan défigurée après son accident de la route ? "Il ne faut pas exagérer"

Ils ont tout vécu ensemble. Le meilleur comme le pire. Le 20 février 1970, Johnny Hallyday et Sylvie Vartan ont été victime d'un accident de la route sur la RN 83, alors qu'ils se rendaient à Besançon. Le chemin verglacé ne les a pas mené au gala qu'ils espéraient donner... mais vers d'autres horizons. Blessée au visage, la chanteuse s'est envolée pour les Etats-Unis, où elle est restée six mois pour réparer les dégâts.

J'avais des marques sur le menton, sur le visage...

"À l'époque, on a beaucoup épilogué sur mon visage brisé, mes dix-sept opérations - qui se sont résumées à deux, en réalité, précise Sylvie Vartan dans les colonnes de S, le magazine de Sophie Davant. La vérité, c'est que j'avais le moral, je n'étais pas, comme on l'a dit, 'défigurée', il ne faut pas exagérer. J'avais été coupée, oui. J'avais des marques sur le menton, sur le visage, mais je me reconnaissais quand même ! J'avais évidemment des cicatrices, mais ça ne m'empêchait pas de danser."

Il faut dire que tous les flashs crépitaient pour elle. En formant le couple le plus emblématique des années 1960 avec Johnny, Sylvie Vartan a été photographiée sous tous les angles, à tous instants. "Pendant le confinement, j'ai regardé des tas de documents... C'est hallucinant, constate-t-elle. Cela me fait rire, parce que dernièrement, on m'a demandé si j'avais des photos 'personnelles', intimes. En fait, je n'en ai pas. Toutes les photos de ma vie ont été montrées. Parce qu'il y avait toujours un photographe. Par exemple, Jean-Marie Périer est venu avec nous en voyage de noces ! Il était certes notre témoin de mariage, mais nous avions accepté qu'il nous accompagne pour prendre des photos."

Johnny était resté un enfant

Son histoire d'amour avec les Etats-Unis a poursuivi son cours. Pas celle qu'elle partageait avec Johnny Hallyday. Le 2 juin 1984, Sylvie Vartan a épousé le producteur américain Tony Scotti - alors qu'il était marié quand ils se sont rencontrés ! Une idylle qui s'est installée dans le temps et l'espace, puisque la chanteuse partage son temps entre la France et Los Angeles. Son nouveau compagnon avait d'ailleurs été validé par le Taulier, qui raffolait tout bonnement de leurs échanges. "Parce que lui aussi cherchait quelqu'un de solide, qui pouvait lui apporter une sécurité, donner confiance, se souvient-elle. Johnny était resté un enfant lui aussi, comme moi. Sauf que, moi, j'avais été beaucoup plus protégée que lui..."

Retrouvez l'interview de Sylvie Vartan dans S Le Magazine de Sophie Davant, n° 2 du 21 janvier 2021.