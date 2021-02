Symphonie pour la vie : Vitaa et Jane Birkin chics et élégantes pour un grand concert

Les artistes se mobilisent ! Depuis 1989, l'Opération Pièces jaunes est mise en place chaque début d'année pour améliorer la vie des enfants, adolescents et jeunes adulte hospitalisés. Subventionnée par la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France, la collecte de fonds est de retour mercredi 10 février 2021 sur France 3. C'est Anne-Elisabeth Lemoine qui a été choisie pour animer la soirée intitulée Symphonie pour la vie au cours de laquelle un panel d'artistes a été invité à donner de la voix.

Tout ce beau monde a été réuni à l'Opéra Comique de Paris pour y livrer des performances qui s'annoncent exceptionnelles. Du côté classique, on retrouvera Gautier Capuçon, Hugues Borsarello, Natalie Dessay, Patricia Petibon, Alexandre Tharaud, Thomas Enhco, Frank Braley, Jérôme Ducros, Nicolas Dautricourt, Nemanja Radulovic, Lise Bertaud, mais aussi la maîtrise de l'Opéra Comique et l'Orchestre à l'école.



Leur style sera mêlé à ceux de Matthieu Chedid, Ibrahim Maalouf, Jane Birkin, Pomme, Dorothée Gilbert, Dany Brillant, Thomas Dutronc, Gims, Claudio Capéo, Laurent Voulzy, Angélique Kidjo, Tom Leeb, Pascal Obispo, Manu Katché, Neïma Naouri, Marie Oppert etVitaa et Slimane. Pour diriger l'orchestre Lamoureux qui accompagne tous ces musiciens, plusieurs chefs d'orchestre sont annoncés : Yvan Cassar, Lionel Bringuier, Adrien Perruchon et Deborah Waldman. "On évolue dans des styles différents, mais on est tous musiciens. On a beaucoup à apprendre les uns des autres. La musique, c'est l'échange, l'humilité, le dialogue avec des mots, des notes, des couleurs, des atmosphères...", a très bien résumé Gautier Capuçon dans Nice Matin.

Tout au long de la soirée, des appels aux dons seront lancés. La marraine de la Fondation et fervente défenseuse de l'opération Pièces Jaunes, Brigitte Macron sera également présente pour suivre l'évolution de la cagnotte, aux côtés entre autres de Didier Deschamps (parrain des deux dernières éditions) et d'Anne Barrère (vice-présidente de la Fondation). Pour aider, plusieurs possibilités : le site internet des pièces jaunes, DON par SMS au 92 111 (5 euros sont débités de la facture de l'opérateur. Une initiative qui fonctionne chez Orange, Free et Bouygues Telecom) ou encore en flashant les QR Codes présents chez les entreprises partenaires de l'opération.

Symphonie pour la vie, spécial Pièces Jaunes, mercredi 10 février à 21h05 sur France 3