Tatiana-Laurence amincie, ligne retrouvée 3 mois après bébé ! La preuve en photos

Tatiana-Laurence et son époux Xavier Delarue ont accueilli le fruit de leur amour le 10 février 2022. En effet, après 18 ans d'amour et 15 ans de mariage, le couple a annoncé la grossesse de la jolie blonde. Sur son petit nuage, la jeune maman révélait alors sur les réseaux sociaux avoir donné naissance à un adorable petit garçon prénommé Newt. Trois mois plus tard, Tatiana-Laurence affiche sa silhouette retrouvée sur Instagram et révèle son secret !

Dimanche 15 mai 2022, l'ancienne candidate de télé-réalité révélée au grand public dans Secret Story (saison 1, en 2007) publie de nouvelles photos sur le réseau social de partage d'images. La belle prend ainsi la pose en mini short et haut de bikini rose flashy. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle semble avoir retrouvé son corps d'avant bébé ! En légende, elle confirme. "J'ai perdu tous mes kilos de grossesse en 3 mois, se félicite-t-elle. J'étais amoureuse de mon ventre rond mais je préfère avoir Newt dans mes bras..."

Tatiana-Laurence tient à préciser qu'elle n'a "pas encore l'autorisation médicale" pour reprendre le sport. "J'ai un problème suite à l'accouchement et à l'hémorragie, dont je vous parlerai plus tard, si cela vous intéresse de connaître ce dont on parle peu, les problèmes post-partum qui peuvent aller comme pour mon cas jusqu'à l'opération chirurgicale", poursuit celle qui a vécu un accouchement qui a failli virer au drame.