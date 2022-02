Tatiana-Laurence maman : l'origine du prénom très original de son fils expliquée

Tatiana-Laurence et Xavier Delarue auront attendu longtemps et traversé de nombreuses épreuves avant de concrétiser leur rêve de fonder une famille. Mais ça y est, c'est désormais à trois qu'ils vont continuer de s'épanouir. Le 10 février dernier, ils ont accueilli leur fils qui a hérité d'un prénom des plus originaux : Newt. Le bébé porte également le deuxième prénom Louis. Deux choix mûrement réfléchis et très symboliques comme l'a expliqué la jeune maman sur Instagram ce samedi 12 février 2022.

"Newt et Louis. Deux Prénoms de Rois. Newt : Triton, dans la mythologie Grec, est une Divinité. Dieu Des Océans. Cette Divinité marine est représentée par une statuette portant un nourrisson. Louis : Roi de France (tel que Louis XV le Bien Aimé). Louis est surtout le nom familiale de Newt. Nom de son grand-père paternel et de toute sa lignée Antillaise, Caribéenne, Guadeloupéenne", lit-on en légende de nouvelles images du nourrisson.

Tatiana-Laurence et Xavier Delarue se sont rapidement mis d'accord sur le prénom "mixte et non genré" de leur enfant qui s'est présenté comme "une évidence", même avant de connaître le sexe. "Oui, si bébé était une fille, elle aurait aussi porté le prénom Newt", a précisé l'ex-candidate de télé-réalité.



À travers sa publication, celle qui se bat contre les violences faites aux femmes en a profité pour en dire plus sur la naissance de son fils par voie basse comme elle en rêvait mais qui n'a pas été une mince affaire. "Newt est resté fort, solide, tel un chevalier à toutes les épreuves subies, durant ce long accouchement de 5 jours qui a fini difficilement..." Et pour elle de conclure sur une tendre déclaration d'amour : "Je t'aime si profondément mon fils. Toi qui m'a offert le plus beau cadeau, je te suis éternellement reconnaissante du temps que tu m'as laissé pour que mes mains te sortes de ma chaire et que, je ressente la puissante magie de la mise au monde d'un être humain si unique que toi."