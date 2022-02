Tatiana Laurence et Xavier Delarue parents : une première photo et un surprenant prénom dévoilés

Carnet rose ! Ce jeudi 10 février 2022, Tatiana Laurence et Xavier Delarue ont annoncé la plus belle des nouvelles : leur premier enfant (ensemble) est né. Comme prévu, c'est un petit garçon qui a pointé le bout de son nez pour leur plus grand bonheur. Un bonheur qu'ils se sont empressés de partager sur leurs réseaux sociaux, faisant ainsi les présentations officielles entre leur fils et leurs communautés respectives.

Afin d'annoncer la belle nouvelle, Xavier Delarue a partagé une tendre photo sur laquelle on peut apercevoir les parents tenir la main du bébé, dont le visage est bien caché. Les internautes peuvent uniquement voir une toute petite partie de son visage et ainsi découvrir qu'il a les cheveux bruns. "Après un Marathon exceptionnel de cinq jours, bébé est enfin arrivé. Je suis tellement fier de toi, tu as accompli ton rêve, tu as surmonté tes peurs, tu as été au-delà de tes cauchemars qui ne te laissaient aucun répit pendant des années. Tu as réussi et réalisé ton accouchement tant espéré. Bravo @tl_delarue", a-t-il tout d'abord écrit. Il a ensuite précisé que leur petit garçon était né à 1h58, jeudi 10 février et qu'il pesait 2,230 kilos.

Un immense bonheur a envahi Xavier et Tatiana Delarue depuis sa naissance. Désormais, ils comptent bien le "chérir, le guider, l'épauler, le conseiller" et bien prendre soin de lui. "Bienvenue parmi nous mon petit garçon, bienvenue dans ce qui est Ta Vie mon petit 'NEWT DELARUE', peut-on ensuite lire. Le jeune papa n'a pas manqué de remercier toute l'équipe qui s'est occupée de sa cher et tendre "sans relâche" et qui ont tout fait pour ne pas avoir recours à une césarienne. "Ce n'était pas gagné d'avance, mais à force de consultations, de conseils, de partages avec les parents et d'engagements positifs, VOUS avez réalisé l'exploit de l'accouchement par Voie Basse. Vous êtes INCROYABLE ! Merci et Total soutien à votre Cause", a-t-il conclu.

Tatiana a partagé le même cliché. Elle a de son côté indiqué que le deuxième prénom de son fils était Louis et que son accouchement s'est révélé "long, périlleux, inattendu".