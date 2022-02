Tatiana-Laurence Delarue : Son accouchement a failli virer au drame, elle a craint le pire...

Après 18 ans d'amour et plus de 15 ans de mariage, Tatiana-Laurence et Xavier Delarue sont devenus les heureux parents d'un petit Newt, né le 10 février 2022. Une naissance qui comble le couple de bonheur. Sur les réseaux sociaux, la jolie blonde a partagé l'évolution de sa grossesse avec ses fidèles abonnés. Mercredi 16 février 2022, c'est le récit de son accouchement qu'elle livre sur Instagram. Un événement magique qui a tourné au cauchemar...

Il aura fallu cinq jours de souffrance et seize heures d'accouchement. Une éternité pour la jeune femme, déjà maman d'un garçon né il y a des années de sa relation avec un homme violent qui a obtenu la garde. "Nuits blanches complètes, douleurs non stop, l'épuisement prend place", relate l'ex-candidate de Secret Story (saison 1, en 2007). Elle n'a pas fermé l'oeil depuis samedi 5 février, et ce n'est que bien plus tard qu'elle a donné naissance à son adorable petit Newt. Dans cette douloureuse épreuve, elle a pu compter sur le soutien de son mari Xavier Delarue : "Je m'accroche à lui, pleure sur son épaule, hurle de douleur et il est là... Il redouble d'attention, m'aide à respirer, me placer, manger un peu, me donner de la force mentale."