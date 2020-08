Tavy Pustiu : Le chanteur meurt pendant un Facebook Live à l'âge de 29 ans

Un accident si terrible. Tavy Pustiu, véritable étoile montante de la chanson roumaine, est mort à l'âge de 29 ans. Le jeune artiste était installé sur le siège de sa Ford Fiesta blanche quand il a décidé de se lancer dans un Facebook Live avec ses fans. Dans les images, on le voit danser et fredonner les paroles d'une musique manele... avant que le véhicule ne soit fauché de plein fouet par un train à grande vitesse, sur un passage à niveau.

Cette séquence est d'une violence inouïe. D'autant que Tavy Pustiu n'était pas seul dans sa voiture. Durant le Facebook Live, c'est son épouse qui était au volant. Il est d'ailleurs possible de voir qu'elle a bien fait attention avant de traverser, en regardant à gauche et à droite de la route. Quand tout à coup, le musicien pousse un cri puissant... le tout dernier. Le toit du véhicule a été arraché par l'impact. L'intégralité du côté passager du véhicule, où le musicien était assis, a été détruit par le train. Tavy Pustiu a été tué sur le coup, comme le confirme les autorités du comté de Prahova.

"L'accident s'est produit en raison du non-respect des règles au passage à niveau" indique la police locale. Plusieurs heures de retards dans le trafic routier et ferroviaire ont été provoquées par cette collision routière. L'épouse de Tavy Pustiu n'a pas été tué par l'accident. Entre la vie et la mort, elle se bat actuellement pour rouvrir les yeux. Elle est âgée de 24 ans et a été prise en charge dans un établissement médical de Prahova. Quant au chanteur, il avait sans doute pressenti son tragique destin. Un mois avant de mourir, il avait écrit sur son compte Facebook une citation qui prend désormais tout son sens : "Un jour, le mauvais train vous emmènera vers la bonne destination". Toutes nos condoléances à la famille et aux proches du jeune couple...