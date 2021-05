Tawny Kitaen (Santa Barbara) est morte : le "coeur brisé", ses filles lui rendent hommage

Triste nouvelle pour les fans de Santa Barbara : l'actrice américaine Tawny Kitaen, qui figurait au casting de la série culte en 1989, est morte. Comme l'ont rapporté plusieurs médias américains, dont TMZ, son décès est survenu le 6 mai 2021, chez elle à Newport Beach (Californie), dans des circonstances encore floues. La comédienne était âgée de 59 ans. La cause du décès devrait être confirmée dans quelques jours...

Tawny Kitaen - Julie Kitaen de son vrai nom - laisse derrière elle ses deux filles, Winter et Raine (28 et 22 ans), nées de son mariage passé avec l'ancien joueur de baseball Chuck Finley. "C'est le coeur brisé et tristes que nous annonçons la mort de notre maman. Nous voulons juste vous dire merci à tous, ses fans et amis, pour lui avoir toujours montré un tel soutien et un tel amour", ont-elles écrit dans une déclaration commune diffusée sur Instagram. "Vous lui avez donné vie tous les jours. Elle nous manque, nous l'aimons et nous savons que son héritage vivra pour toujours."

L'Américaine avait fait des débuts remarqués au cinéma en 1984, au côté de Tom Hanks, dans la comédie Le Palace en délire. Tawny Kitaen s'était ensuite tournée vers le petit écran en faisant des apparitions dans les séries Capitol, Booker, Seinfeld, Mariés, deux enfants ou encore Les Experts. Son passage dans la série culte Santa Barbara à la fin des années 1980 a sans conteste été le plus remarqué. Plus récemment, elle s'était essayé à la télé-réalité en participant au programme The Surreal Life en 2006.