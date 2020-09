Taylor Hanson (MMMBop) : Sa femme, enceinte, attend leur 7e enfant !

Taylor Hanson et sa femme Natalie Anne Bryant vont pouvoir déjà ressortir de leurs placards biberons, bodies et autres mobiles pour bébé : l'épouse du chanteur est enceinte de leur septième enfant ! Un petit dernier attendu pour décembre prochain, soit deux ans pile après la naissance du précédent.

Sur son compte Instagram, mardi 15 septembre 2020, le chanteur et musicien âgé de 37 ans a posté une photo de lui avec sa femme, qui affiche un ventre rond de femme enceinte. En légende, il écrit : "La meilleure chose inattendue qui soit. Le numéro sept arrive en décembre #2020." Pour lui, l'année n'aura donc pas été que celle de la pandémie de coronavirus et de tous les désagréments qui en ont découlé. Auprès du site People, il a partagé sa joie. "Notre famille est heureuse d'accueillir un nouveau membre un peu plus tard dans l'année. Plus que jamais, nous sommes surtout reconnaissants envers cette rafraîchissante vague de joie qui nous tombe dessus", a-t-il commenté.

Un bonheur partagé par Natalie sur Instagram, qui a également posté une photo en compagnie de son mari, dans un champ, pour annoncer sa nouvelle grossesse. "Une petite surprise de taille qui tombe après une longue période. Bébé numéro sept débarque en décembre", a-t-elle commenté. Les amoureux sont déjà les parents de Jordan Ezra (18 ans), Penelope Anne (15 ans), River Samuel (14 ans), Viggo Moriah (11 ans), Wilhelmina Jane (8 ans), ainsi que Claude Indiana Emmanuel (1 an et demi). Une famille nombreuse qui a longtemps alimenté des rumeurs sur la foi du chanteur. Mais, en 2017, Taylor Hanson et ses frères avaient clarifié les choses. "Nous sommes mariés avec des enfants, alors dès que l'un de nous a un enfant, il y a toujours des commentaires assurant que nous sommes mormons ou très catholiques", disait-il à Spin.com. Ce qui n'est pas le cas avait-il précisé.

Pour rappel, à l'adolescence, Taylor Hanson avait connu un succès mondial dans les années 1990 avec ses frères Zac et Isaac grâce au single MMMBop, publié sur le disque Middle of Nowhere écoulé à 10 millions de copies dans le monde.