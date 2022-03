Taylor Hawkins (Foo Fighters) est mort à 50 ans : son corps retrouvé dans une chambre d'hôtel

Et les hommages ont afflué immédiatement dans le monde de la musique. Le légendaire Ozzy Osbourne, par exemple, a salué en lui "une grande personne et un musicien incroyable", et le rocker punk Billy Idol a qualifié la nouvelle de "tragique". Le guitariste de Rage Against The Machine, Tom Morello, a loué "l'inarrêtable puissance rock" du défunt. Enfin, le groupe de rock Nickelback s'est dit "totalement incrédule à l'annonce de la mort de Taylor Hawkins".

Le batteur avait rejoint en 1997 les Foo Fighters, un groupe réuni depuis trois ans par Dave Grohl, ex-batteur de Nirvana. A la suite du décès de Kurt Cobain, celui-ci avait en effet développé son propre concept, pensant immédiatement à Taylor Hawkins pour les rejoindre.

"Quand je l'ai appelé et lui ai dit : 'Ecoute, je cherche un batteur', il m'a répondu : 'Tu sais que je suis ton homme'. Je pense que ça avait plus à voir avec notre relation personnelle qu'avec quelque chose de musical", avait-il raconté sur une radio californienne l'an dernier. Lors de leur première rencontre, il avait senti l'alchimie immédiate. "J'ai dit : 'eh ben, tu es mon jumeau ou mon esprit animal, ou mon meilleur ami', et on se connaissait depuis dix secondes à peine ! Et bien sûr je l'avais vu jouer de la batterie et j'ai pensé que c'était un batteur incroyable". Une amitié stoppée brutalement ce vendredi, par la mort d'un des plus grands musiciens de rock de son époque.