Taylor Swift : Un homme percute son immeuble en voiture, il voulait entrer chez la chanteuse !

Plus que jamais, la chanteuse Taylor Swift doit redoubler de vigilance avec ses fans. La police de New York a annoncé, vendredi 28 janvier 2022, l'arrestation d'un trentenaire qui avait précipité dans la nuit sa voiture contre l'immeuble de la star afin de rentrer chez elle !

Morgan Mank, âgé de 31 ans et originaire de l'Etat de Virginie, a été interpellé après s'être engagé en voiture à contre-sens dans une rue du quartier branché de Tribeca, dans le Sud de Manhattan, pour rejoindre la résidence new-yorkaise - un temps habitée par DSK - de la chanteuse américaine de 32 ans. D'après le rapport de police consulté par l'AFP, "des témoins affirment avoir vu un homme en voiture roulant dans le mauvais sens rue Franklin et percuter un immeuble résidentiel", là où habite Taylor Swift. Le suspect est ensuite "sorti de son véhicule, s'est approché de l'immeuble et a tenté sans succès de forcer l'entrée d'une porte sécurisée."

Morgan Mank, visiblement fan inconditionnel de l'interprète des tubes Bad Blood, Shake it Off, Blank Space ou encore I Knew You Were Trouble, a ensuite été hospitalisé pour être examiné. Selon les informations du site TMZ, il a été mis en examen pour conduite en état d'ivresse après avoir passé un test d'alcoolémie qui dépassait légèrement la limite autorisée. Il a aussi déclaré aux policiers qu'il refusait de quitter les lieux tant qu'il n'avait pas parlé avec Taylor Swift. Visiblement dans un état second, il a réussi à arracher les fils de l'interphone de la résidence de la star !

Ce n'est pas la première fois que la jeune femme - qui possède aussi une superbe villa à Los Angeles dans les environs de Beverly Hills - est la cible de harceleurs. Un homme nommé Roger Alvarado a par exemple été arrêté plusieurs fois ces dernières années pour tentative d'effraction chez Taylor Swift à Manhattan. En juin 2019, un cambrioleur présumé de l'Iowa avait été interpellé dans le Rhode Island, où la chanteuse a une maison, avec un projet et une batte de baseball pour lui "rendre visite". La star a aussi été confrontée à la demande en mariage flippante d'un fan...