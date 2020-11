Teddy Riner "triste" : il pleure la mort d'un "super mec", essentiel dans sa carrière

Jean Fasihpour s'est occupé des plus grands judokas français. Emblématique kinésithérapeute de l'équipe de France, l'homme aux mains en or, à la retraite depuis trois ans, est décédé à l'âge de 68 ans. Une triste nouvelle officialisée par la Fédération française de judo le 20 novembre 2020, sur son site officiel.

"La FFJDA a la tristesse de vous faire part du décès de Jean Fasihpour à l'âge de 68 ans. L'équipe de France est en deuil de celui qui a été pendant près de quarante ans son kinésithérapeute, celui qui a permis à tant de judoka français de livrer bataille sur tous les tatamis du monde, celui qui était le maître du strapping ou de la rééducation, celui qui était notre confident et parfois même notre mémoire, vient de perdre son dernier combat, a-t-il été publié sur le site. Jean Fasihpour n'était pas un judoka pratiquant, il était bien plus que ça, il était un judoka dans l'âme. La FFJDA, l'équipe de France de judo et tout son staff présentent ses sincères condoléances à sa femme, ses enfants et ses petits-enfants."

Deux jours après l'annonce de son kiné, Teddy Riner a tenu à lui rendre hommage personnellement, et exprimer toute sa tristesse. Pour se faire, le plus grand judoka de tous les temps (multi champion du monde et champion olympique) a publié une série de photos de lui entre les mains de Jean Fasihpour. "Il avait des mains comme on dit dans le milieu, c'était aussi un super mec et aujourd'hui je suis triste. Merci Jean Fasihpour pour ce que tu nous a donné. RIP Jean et mes pensées vont à sa famille et ses amis", a publié le sportif de 31 ans, qui avait perdu 20 kilos lors du premier confinement. Lors de ses prochains combat, Teddy Riner ne manquera pas d'honorer celui qui a pris soin de son corps durant tant d'années.