Teddy Vrignault (Les Frères ennemis) disparu : enfin un indice, 30 ans après ?

Plus de trente ans après sa mystérieuse disparition, on pourrait bien avoir retrouvé la trace de Teddy Vrignault, membre du duo comique Les Frères ennemis avec André Gaillard. Comme l'avance le magazine France dimanche du 17 avril 2020, l'humoriste ne serait en fait pas parti bien loin... Une nouvelle qui survient six mois après la mort de son compère, resté sans nouvelles depuis ce fameux 1er novembre 1984.

Comme le prévoit la loi, Teddy Vrignault a été déclaré mort le 1er novembre 2004, soit vingt ans après qu'il s'est volatilisé dans la nature, au volant de sa Peugeot 503 dorée au toit noir, avec 2500 francs en poche (soit environ 700 euros). Mais le comédien pourrait bien être décédé avant ça : un expert a, par hasard, trouvé sur le site de généalogie Geneanet un avis de décès au nom de Pierre Édouard Georges Vrignault, né le 22 novembre 1928 dans le 17e arrondissement de Paris (soit la même date et le même lieu de naissance que Teddy Vrignault !), et mort le 29 janvier 1999 dans le 18e arrondissement. Une information confirmée par les fichiers de l'INSEE.

Teddy Vrignault aurait-il décidé de mener une nouvelle vie incognito ? Comment aurait-il pu vivre toutes ces années dans la capitale, non loin du domicile qu'il partageait avec sa femme Simone à Montmartre sans être reconnu ? Au moment de sa disparition, celle-ci avait affirmé à la police n'avoir rien remarqué d'anormal chez son mari, si ce n'est qu'il avait des problèmes d'argent et qu'il était déprimé au point de devoir prendre des somnifères. Un état fragile confirmé à l'époque par son acolyte André Gaillard, qui était allé jusqu'à participer à l'émission Perdu de vue avec Jacques Pradel dans les années 1990. Finalement, c'est sans jamais connaître la vérité sur cette disparition qu'André Gaillard s'est éteint le 30 septembre 2019, dans la maison de retraite des artistes de Nogent-sur-Marne.