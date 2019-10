Mort d'André Gaillard (Les Frères ennemis) à 91 ans

C'est une bien triste nouvelle que nous venons d'apprendre. André Gaillard est mort de vieillesse lundi 30 septembre 2019, à l'âge de 91 ans. Selon nos informations, c'est dans La Maison nationale des artistes, une maison de retrait située à Nogent-sur-Marne (dans le 94), que l'acteur et humoriste a rendu son dernier souffle.

André Gaillard était notamment connu pour son duo comique Les Frères ennemis avec Teddy Vrignault. C'est lors de leur service militaire en Allemagne, en 1949, que les deux hommes s'étaient rencontrés. Ils se sont ensuite retrouvés plus tard par hasard, sur les Champs-Élysées. Ils ont collaboré pour la première fois en 1954, en se produisant ensemble au cabaret L'Écluse sous les noms Gismon et Gisbée. Ensemble, ils ont ensuite formé Les Frères ennemis, en vogue dans les années 1960 et 1970 en France. Leur collaboration a tragiquement pris fin après que son partenaire a disparu le 1er novembre 1984 sans laisser de trace, après être sorti de son domicile et avoir pris sa voiture. Ce mystère n'a toujours pas été élucidé à ce jour, malgré les nombreuses recherches. Le 1er novembre 2004, Teddy Vrignault a été déclaré mort, soit vingt ans après sa disparition ainsi que le prévoit la loi dans les cas de disparitions non résolues. André Gaillard avait bien tenté de découvrir de nouveaux éléments dans les années 1990 en participant à l'émission de Jacques Pradel Perdu de vue. Cela n'avait malheureusement pas été concluant.

André Gaillard s'est illustré au théâtre dans Jules de Pierre-Aristide Bréal, en 1956, ou dans La Présidente de Maurice Hennequin et Pierre Veber, en 1989. Côté filmographie, on a pu le voir dans Les Parisiennes de Michel Boisrond (1962) et Cherchez l'idole (1964), films dans lesquels avait joué le défunt Johnny Hallyday. Il peut aussi se targuer d'avoir joué dans Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil de Jean Yanne (1972) ou dans La Vie dissolue de Gérard Floque de Georges Lautner (1987).

André Gaillard a participé à de nombreuses reprises à l'émission Les Grosses Têtes durant les années 1980 et avait été vu dans la dernière saison de l'émission La Classe où il faisait des dialogues courts avec Jean-Louis Blèze. Le regretté acteur et humoriste avait deux filles : Silvia et Valérie Gaillard. Toutes deux avaient créé le duo comique Les Soeurs Z'ennemies où elles jouaient, en toute logique, les filles des Frères ennemis !