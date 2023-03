Tefal : craquez pour votre batterie 15 pièces, actuellement à prix cassé !

La batterie Tefal 15 pièces

La batterie Tefal a été conçue pour vous simplifier la tâche en cuisine. En un seul clic, vous pourrez passer d'une poêle à une autre sans problème et en toute simplicité. Vos accessoires sont compatibles avec toutes les plaques de cuisson, à gaz, électriques, vitrocéramiques et induction ! Vous pourrez également les mettre au four et dans votre réfrigérateur sans que la qualité ne soit altérée.

Les poêles et les casseroles s'empilent parfaitement ce qui vous permet de ne pas encombrer votre placard et de gagner de la place. Les deux poignées amovibles vous offrent une grande praticité !

Avec son revêtement en inox avec alliage, votre batterie résiste parfaitement à la rouille. Grâce à la technologie Thermo-Spot, vos aliments seront parfaitement cuits ! L'allié des cuissons réussies, il devient de couleur uniforme lorsque votre poêle aura atteint la température optimale, cela vous indique quand vous pouvez commencer votre cuisson.

Composition du set :

Marque : Tefal

3 casseroles : 16, 18 et 20 cm

2 poêles : 22 et 26 cm

2 couvercles anti projection : 20 et 26 cm

3 couvercles hermétiques : 16, 18 et 20 cm

2 spatules

1 cuillère

2 poignées noires ingénio classiques

