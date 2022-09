Télématin : Coupée en direct après un sketch sur les attentats, Alexandra Pizzagalli sort du silence et fait des révélations

Alexandra Pizzagalli n'est assurément pas passée inaperçue dans Télématin ce lundi 5 septembre 2022. La jeune humoriste d'une trentaine d'années a fait ses premiers pas dans l'émission de France 2 pour y partager l'un de ses sketchs. Mais tout a mal tourné.

Non seulement, le prompteur ne s'est pas lancé en temps voulu mais en plus, son sketch était tourné sur un sujet très sensible, à savoir le procès de l'attentat de Nice, et plus particulièrement l'un des terroristes responsables, Mohamed Lahouaiej-Bouhlel. Caractérisé de "noir" et de "vulgaire" par les internautes, l'humour d'Alexandra est alors loin d'avoir fait l'unanimité et lui a valu de vives critiques sur les réseaux sociaux. Il aurait même pu sembler que la chaîne du service public partageait ce ressenti lorsque la coupure pub a été lancée, au beau milieu de l'intervention d'Alexandra Pizzagalli. A son retour d'antenne, cette dernière s'était ensuite adoucie en ayant un mot pour les familles des victimes.

Face aux nombreuses réactions, le phénomène de la comédie a plus tard levé le voile sur les raisons de cette "censure" supposée. "Bon allez, on a bien rigolé mais tout va bien. Premier direct, problème de prompteur, prise au dépourvue, prostration, ce qui a engendré du retard. Et les publicités étant programmées à la minute près, elles ont été envoyées avant que j'ai pu finir ma chronique. Je l'ai donc fait juste après", a-t-elle expliqué sur Instagram. Ainsi, elle l'assure, il n'y a eu "zéro censure" et "les équipes de Télématin étaient au top de la bienveillance". A tel point que, malgré ce premier rendez-vous loupé avec les téléspectateurs, Alexandra Pizzagalli a hâte de retenter sa chance. "Vivement la deuxième, et à moins qu'un projo me tombe sur la gueule, la semaine prochaine à priori, ça ne pourra qu'être mieux. Merci du soutien", a-t-elle conclu.