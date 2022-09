Télématin : Enorme malaise, blagues sur les attentats et la zoophilie... la pub lancée en urgence

Gros moment de malaise dans Télématin ce lundi 5 septembre. En cours d'émission, Julia Vignali, qui était exceptionnellement en binôme avec Maya Lauqué, a présenté sur le plateau une nouvelle recrue appelée Alexandra Pizzagalli. La jeune femme est une humoriste en herbe qui a eu "carte blanche" pour faire rire les téléspectateurs. Malheureusement, l'expérience s'est révélée plutôt chaotique.

Pour commencer, Alexandra a rencontré un problème de prompteur. Après quelques secondes de flottement, la situation s'était toutefois arrangée. Mais c'est ensuite le thème choisi par la brunette qui a semble-t-il causé un problème. Cette dernière souhaitait ironiser sur un sujet sensible, à savoir l'attentat de Nice en 2016 ainsi que de l'un des terroristes, Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, responsable de la mort de 86 personnes et de plus de 400 blessé. "Il était également un mari extrêmement violent, obsédé sexuel et zoophile. Mari extrêmement violent... Elle l'avait peut-être cherché ? En ratant une cuisson ou en donnant son avis. Obsédé sexuel, chacun ses hobbies. Après tout, il y en a bien qui regarde Télématin. Zoophile, en même temps à Nice, il n'y a que des vieilles et des chihuahas, on a le droit de vouloir s'envoyer quelqu'un qui a des dents", a-t-elle lâché, ne suscitant alors aucune réaction autour d'elle.

Et puis, d'un coup, France 2 a décidé de lancer la coupure pub, ne laissant alors pas l'opportunité à Alexandra Pizzagalli de terminer son sketch. Pour les internautes, il n'a fait aucun doute que la chaîne a été gênée par ses blagues. "Oh punaise la honte ! J'ai mis Telematin, je suis tombé sur une 'humoriste', elle n'a fait rire personne, ils ont coupé en foutant ma pub", "Haaaa la chroniqueuse de Télématin a été tellement vulgaire qu'ils l'ont coupée en plein direct. Magnifique", "Plus gros malaise en direct de la télé française en 2022. Merci France 2 pour ce moment", "C'est qui la nana haineuse qui met mal à l'aise tous le monde avec ses propos sur les attentats...", "Niçois, je me suis senti vraiment mal a l'aise avec la chronique de Alexandre Pizzagalli. Heureusement que vous l'avez arrêtée rapidement !", peut-on lire sur Twitter.