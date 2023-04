Tentative de suicide de Sarah Fraisou : "Arrêtée à temps" par sa famille, la candidate "déboussolée" brise le silence

Sarah Fraisou a inquiété sa communauté dans la nuit du 4 au 5 avril 2023. Elle a posté un message sur lequel elle annonçait vouloir mettre fin à ses jours. Et durant plusieurs heures, elle n'a pas donné de nouvelles à sa communauté. De quoi alarmer davantage. Mais dans la soirée de mercredi, la jeune femme de 30 ans a posté des messages, sur Snapchat.

"Les amis, je vous dis adieu. Je vous aime, merci d'avoir été là. Je me retire, j'ai passé de merveilleuses années avec vous. Merci à ma famille, mes amis d'avoir toujours été là mais Sarah est fatiguée, épuisée, dégoûtée de toute cette vie et vous dit adieu. Je vous aime. Ne m'en voulez pas", avait notamment écrit Sarah Fraisou sur Snapchat. Son mal-être serait notamment dû à de récentes tensions avec son mari Mehdi, bien qu'elle ne l'a pas spécifié.

Après des heures de silence, l'ancienne candidate des Anges (NRJ12) a souhaité informer sa communauté de ce qu'il s'était passé. L'occasion de découvrir que c'est sa famille qui l'a empêchée de se suicider. "Les amis, ma famille m'a arrêtée à temps. Je suis déboussolée. Je suis avec eux, je prends du recul des réseaux pendant quelque temps et peut-être que je reviendrai plus forte. Merci de comprendre que je ne me sens pas obligée de me justifier à vous et des fois, ça a causé du tort dans ma propre vie", peut-on lire dans un premier temps. Elle a ensuite demandé à ses abonnés de ne pas la voir "comme une folle ou une suicidaire". Juste comme un être humain "dépassé par son coeur".

Je ne suis pas fière

"Je ne suis pas fière d'avoir eu ses pensées et même d'être partie jusqu'à presque l'acte. Parce que si je n'avais pas ma famille et mes amis qui faisaient des rondes, je ne serais plus de ce monde à l'heure actuelle. Je me suis réveillée en pleurs ce matin. J'ai vu ma mère pleurer, essuyer ses larmes. J'ai vu la peur de perdre sa fille. Et je peux vous dire que je m'en suis voulue et je me suis même demandée si j'avais pris la meilleure décision. Car elle n'a pas le droit de voir sa fille aussi mal", a poursuivi Sarah Fraisou. Elle a le sentiment de ne plus être à sa place nulle part. Aujourd'hui "elle ne va pas bien" et les réseaux sociaux ne l'aident pas du tout. Elle souhaite donc prendre du temps pour elle. Elle a donc demandé aux personnes méchantes envers elle de la laisser tranquille, le temps d'aller mieux.

En conclusion, Sarah Fraisou a révélé qu'elle souffrait d'hypersensibilité. Une découverte qu'elle n'a faite que cette année. Espérons pour la jeune femme qu'elle réussira à remonter la pente et à retrouver goût à la vie.