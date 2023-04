"Je veux quitter cette vie" : Sarah Fraisou poste un message alarmant et disparait

Sarah Fraisou n'est pas au meilleur de sa forme en ce moment. Et dans la nuit du 4 au 5 avril 2023, la candidate de télé-réalité a inquiété ses abonnés Snapchat en postant un message très alarmant.

La jeune femme de 30 ans a pour habitude de partager ses joies, mais aussi ses peines sur les réseaux sociaux. Ainsi, ces derniers temps, les internautes ont pu découvrir que Sarah Fraisou n'avait pas le moral, notamment à cause de problèmes de couple avec son mari Mehdi. Actuellement, les tourtereaux sont séparés géographiquement, ce qui a permis à l'ancienne candidate des Anges (NRJ12) de remettre certaines choses en question.

"Je donne tellement, j'aime tellement faire plaisir aux autres. Quand on vient à s'embrouiller et qu'on me fait passer pour une meuf qui n'a rien fait, ça m'énerve", avait-elle confié en larmes sur les réseaux sociaux récemment. Et de préciser que Mehdi "a dit des choses qui ne passent pas et reste sur ses positions". "Pas de soucis, ça va rester comme ça. Je préfère bouger de la maison car cette ambiance va finir par me ronger de l'intérieur", avait-elle ajouté. Laissant craindre un nouveau divorce pour Sarah Fraisou. Mais la situation semblerait être bien pire.

Une story qui laisse présager le pire

Elle a en effet posté un message qui en a inquiété plus d'un sur son compte Snapchat, laissant penser qu'elle pourrait commettre un acte irréversible. "Les amis, je vous dis adieu. Je vous aime, merci d'avoir été là. Je me retire, j'ai passé de merveilleuses années avec vous. Merci à ma famille, mes amis d'avoir toujours été là mais Sarah est fatiguée, épuisée, dégoûtée de toute cette vie et vous dit adieu. Je vous aime. Ne m'en voulez pas", a-t-elle écrit dans un premier temps. Un message qui n'est plus disponible depuis mais qu'un blogueur a capturé.

Il a également dévoilé la suite : "Chaque personne me dira 'il y a des gens qui sont pires que toi' ou je sais pas quoi. Chacun gère sa souffrance intérieure, la mienne est devenue trop forte. Oui, je veux quitter cette vie, oui c'est égoïste je sais mais c'est la seule chose que je souhaite réellement. Ne m'en voulez pas encore une fois s'il vous plaît. Ne soyez pas dans le jugement, respectez mon choix, merci."