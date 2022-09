Sarah Fraisou mariée avec Mehdi ! Sa somptueuse tenue traditionnelle dévoilée

Mehdi, né à Cannes et originaire de Tunisie, et Sarah Fraisou s'étaient rencontrés lors d'une soirée, alors qu'ils se trouvaient à la même table. Une complicité s'est vite créée entre eux, alors que Mehdi s'est qualifié comme une personne "timide". Ils ont dansé, rigolé, puis se sont embrassés. C'était alors le début de leur histoire, d'après les informations de la chaîne YouTube de la mariée.

Le jeune homme a appris à composer avec la célébrité de son épouse, un challenge à leurs débuts. "Les dix premiers jours, c'était très dur. J'arrivais pas à réaliser", avait-il reconnu, en précisant qu'il était perturbé par beaucoup de choses, notamment les photos qui fuitent sur les réseaux et les propos diffamatoires tenus à son égard.

Prochaine étape, les enfants ? Mehdi est déjà papa d'un fils, qu'il a eu "très jeune" mais pour qui il sera toujours présent malgré les tensions qu'il a avec sa mère. Une envie d'être parent partagée par Sarah Fraisou, qui a expliqué, que, même si "on n'est pas devin", et qu'une relation est faite de "hauts et de bas, leur couple ne risque rien "tant que y'a pas de tromperie ni de violences. Qu'on ne se manque pas de respect".