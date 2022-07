Sarah Fraisou lève (enfin) le voile sur l'identité de son compagnon Fréquentation, et le présente !

Le mystère est enfin résolu ! En couple depuis quelque temps avec un homme qu'elle surnomme "Fréquentation", Sarah Fraisou a enfin révélé l'identité de son chéri ce vendredi 29 juillet, via une vidéo diffusée sur sa chaîne YouTube . "Moi c'est Mehdi, j'ai 28 ans, je suis né à Cannes et j'y ai grandi. Je suis d'origine tunisienne", s'est présenté le compagnon de la candidate de télé-réalité.

Ils s'étaient rencontrés lors d'une soirée, alors qu'ils se trouvaient à la même table. Une complicité s'est vite créée entre eux, alors que Mehdi s'est qualifié comme une personne "timide". Ils ont dansé, rigolé, puis se sont embrassés. C'était alors le début de leur histoire. Pourtant, Sarah Fraisou a affirmé dans cette vidéo qu'elle n'était pas dans l'optique de se mettre en couple à ce moment-là, puisqu'elle sortait tout juste d'une relation.

"Je veux des enfants et me marier"

Mais l'ex-femme d'Ahmed n'a pas pu aller à l'encontre de sa connexion inéluctable avec Mehdi. Dans la suite de la vidéo, la jolie brune a révélé qu'elle était en couple depuis 11 mois avec le jeune homme. Ce dernier a expliqué qu'il a été séduit par la bonne humeur de l'influenceuse. "Elle a le coeur sur la main, elle est grave souriante, dynamique, et forcément, comme le positif attire le positif..." a-t-il confié, avant de révéler que la notoriété de sa chérie a été difficile à gérer au début, ce qu'il a eu du mal à dire à sa dulcinée à l'époque.

"Les dix premiers jours, c'était très dur. J'arrivais pas à réaliser", a-t-il reconnu, en précisant qu'il était perturbé par beaucoup de choses, notamment les photos qui fuitent sur les réseaux et les propos diffamatoires tenus à son égard. Sans oublier "les gens qui voulaient avoir un peu de lumière", a rajouté Sarah Fraisou. Cette dernière est finalement parvenue à mettre à l'aise son compagnon, qui, désormais, ne fait plus attention à cette exposition. Mieux, il "s'y fait".

Cet obstacle désormais passé, le couple peut avancer, et notamment se projeter. "Des enfants ? C'est le chemin logique d'un couple", a indiqué Mehdi. "Avec toi je veux des enfants et me marier", a-t-il ajouté, lui qui est déjà papa d'un fils, qu'il a eu "très jeune" mais pour qui il sera toujours présent malgré les tensions qu'il a avec sa mère. Une envie d'être parent partagée par Sarah Fraisou, qui a expliqué, que, même si "on n'est pas devin", et qu'une relation est faite de "hauts et de bas, leur couple ne risque rien "tant que y'a pas de tromperie ni de violences. Qu'on ne se manque pas de respect". "Tous les jours j'essaye de te prouver que ça va marcher avec toi" a expliqué Mehdi dans cette vidéo afin de la rassurer. De bon augure pour la suite !