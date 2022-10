Terrible tragédie, un footballeur de Ligue 1 perd sa fille, atteinte d'une maladie incurable

C'est le genre de nouvelle que l'on aimerait ne jamais avoir à annoncer et pourtant, un joueur expérimenté du championnat de France traverse une épreuve absolument terrible. Ancien joueur de l'OGC Nice, où il est resté près de 4 ans avant de partir une petite saison en Angleterre et de revenir cet été du côté de Brest, Pierre Lees-Melou vit actuellement des jours bien sombres. Le joueur de 29 ans formé aux girondins de Bordeaux vient de perdre sa fille il y a quelques jours de cela, comme il vient de l'annoncer sur son compte Instagram.

Une épreuve forcément très douloureuse pour le jeune papa, dont la fille est née début octobre, grande prématurée et qui s'est battue pour survivre. Malheureusement, la petite Romy n'a pas pu survivre et le joueur en a fait l'annonce le 20 octobre à travers une publication mise en ligne en après-midi. "Lors de notre dernière échographie, nous avons appris que notre fille était atteinte d'une cardiopathie complexe c'est-à-dire une malformation cardiaque grave qui était incompatible avec la vie", explique-t-il en introduction de son poignant message.

La fille de Pierre Lees-Melou et de sa compagne Ophélie est donc arrivée plus tôt que prévu et ses chances de survie étaient visiblement très faibles. "Notre fille Romy est née le 6 octobre dernier après 6 mois de grossesse. Elle était un bébé parfait, il ne lui manquait qu'un petit coeur bien développé et en bonne santé. Merci d'avance pour vos pensées bienveillantes, nous avons désactivé les commentaires afin d'avancer pas à pas", poursuit le joueur de Ligue 1, avant de conclure son douloureux message : "Merci de respecter notre volonté et de ne pas nous envoyer de message, nous savons que vous êtes là pour nous."