The Black Eyed Peas sans Fergie : Will.I.Am explique l'absence de la chanteuse

Les Black Eyed Peas sans Fergie, c'est comme une mer sans vague. Et pourtant. Le groupe était bien à l'affiche du festival Solidays avant que celui-ci ne soit annulé – en raison de la pandémie du coronavirus... à trois, et non plus quatre. Dans la formation restent juste les talentueux Will.I.Am, Taboo et Apl.de.ap. Un nouvel album vient d'ailleurs de voir le jour, le 19 juin 2020, dans lequel le trio a collaboré avec de grands noms de la pop latine, dont Shakira, J. Balvin et Maluma. Quant à leur ancienne consoeur, les artistes en parlent toujours avec beaucoup de bienveillance.

"Elle n'a pas encore écouté Translation, expliquait Will.I.Am peu avant la sortie de ce nouvel opus à Billboard. Elle l'entendra en même temps que tout le monde. Et j'espère qu'elle aimera. On est toujours en contact. On s'appelle de temps en temps pour se passer le bonjour, pour les anniversaires, Noël, les fêtes de Pâques. Elle sait très bien où nous en sommes de notre côté. Nous sommes en studio." Pendant longtemps, les Black Eyed Peas l ont été associés à la voix de Fergie. De Pump it à My Humps, la chanteuse a fait les beaux jours du groupe jusqu'à ce qu'elle s'émancipe peu à peu. En 2006, elle s'était accordé un petit virage solo avec son album The Dutchess – et l'iconique London Bridge. Mais c'est en 2017 que la rupture musicale a été officialisée.

"Elle se concentre en ce moment sur son rôle de maman, précise le leader des Black Eyed Peas. C'est un job difficile, elle est vraiment à fond dedans et nous sommes toujours là pour elle. Elle sait qu'elle peut nous contacter si elle a besoin de venir, de s'accorder une pause. Nous adorons Fergie. Nous ne lui souhaitons que des choses géniales." C'était une véritable soeur pour Apl.de.ap, qui explique que leur relation ne changera jamais. "Nos agendas sont un peu différents parce qu'elle veut être une bonne mère, rappelle-t-il de son côté. Et comme Will le dit, nous la soutenons à 100%." Espérons que de cette amitié naisse, par le futur, un nouvel album commun...