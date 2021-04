The Voice 2021, les battles : Marc Lavoine en colère, Camélione éliminée et du jamais vu

Samedi 10 avril 2021 avaient lieu les troisièmes et dernières battles de la saison de The Voice 2021. Par groupe de deux, de nouveaux candidats se sont affrontés sur une même chanson, choisie par leurs coachs. Mais cette année, tout n'est pas perdu pour celui qui n'a pas fait le poids puisque le Vol de Talents a été réinstauré ! Chaque coach a le droit de sauver un candidat. Résumé de la soirée.

ÉQUIPE DE VIANNEY

Battle entre Anaïd et Youssef

La semaine passée, l'épisode de The Voice avait laissé un suspense insoutenable aux téléspectateurs après la battle entre Anaïd et Youssef. À l'issue de leur prestation, Vianney avait décidé d'emmener avec lui aux KO Youssef. Et puis, à la dernière minute, la jeune et talentueuse Anaïd a été repêchée par l'un des coachs sans que l'on sache de qui il s'agissait. Le mystère est enfin levé. C'est Marc Lavoine qui a buzzé pour la garder dans son équipe. Mais rien n'est joué, à tout moment, le coach peut décider de voler un autre talent et donc de la remplacer.

Battle entre Nico et Aimée

Pour cette nouvelle battle, Vianney a choisi d'opposer le doyen de son équipe, Nico (45 ans) et la benjamine, Aimée (16 ans). Ils travaillent ensemble sur une chanson de Véronique Sanson, Besoin de personne. Pour l'occasion, le coach a fait appel aux services de l'artiste elle-même. Nico et Aimée ont même eu l'opportunité de chanter un petit bout du morceau à ses côtés. Sur scène, ils ont fait honneur à Véronique Sanson. Vianney décide de garder Aimée. Elle est qualifiée pour les KO.

Battle entre Kay et Camélione

Lors des auditions à l'aveugle, Kay avait littéralement envoûté Vianney avec sa voix angélique. Le coach n'avait pas hésité une seconde pour se retourner pour elle. Avec Camélione, le charme avait là encore opéré et la jeune femme avait même eu la chance de chanter avec Vianney sur scène. Elles s'affrontent sur la très célèbre chanson Your Song de Elton John. Toujours accompagné de Veronique Sanson, Vianney tente de sortir ses talents de leur zone de confort. Sur scène, elles ont offert un véritable moment de poésie. Mais une seule peut continuer l'aventure et Vianney décide de garder Kay. Elle est qualifiée pour les KO.

ÉQUIPE DE FLORENT PAGNY

Battle entre Marghe et Chiara

Elles s'affrontent sur le titre A Natural Woman d'Aretha Franklin. Lors du coaching, Calogero est là pour les aider. Ce dernier est bluffé par le talent des deux candidates. Florent Pagny craint déjà de se retrouver "en galère" au moment de faire son choix étant donné la puissance et la maitrise de chacune. Sur scène, elles ne l'ont en tout cas pas déçu. Et il décide de garder Marghe. Elle est qualifiée pour les KO.

Battle entre Pottok on the sofa et Canta Diva

Pour la première fois dans l'histoire de The Voice, Florent Pagny forme une battle à... cinq voix ! Et pour cause, le coach a gardé ses deux groupes pour la fin, d'un côté le groupe familial Pottok on the sofa composé de trois jeunes femmes et de l'autre les Canta Diva, composé de deux Talents. Pour arriver à réaliser une belle configuration, Florent Pagny a décidé de les faire s'affronter sur Bicycle de Queen. Un morceau aux airs d'opérette qui a très bien fonctionné sur scène. Florent Pagny décide de garder Pottok on the sofa. Le groupe est qualifié pour les KO.

ÉQUIPE D'AMEL BENT

Battle entre Marvin et Wahil

Accompagnée par Zaho en coaching, Amel Bent fait travailler ce nouveau duo sur la chanson L'envie d'aimer de Daniel Levy. La difficulté de cette chanson sera pour ces deux artistes soul de ne pas la caricaturer. Un gros challenge donc ! Amel Bent est très émue en découvrant leur prestation et elle n'a pas manqué d'exprimer sa grande fierté. Si elle aurait aimé continuer avec les deux, la coach fait le choix de garder Wahil. Il est qualifié pour les KO.

Battle entre Camille et Niki

Amel Bent s'accompagne de Slimane et Vitaa pour ce coaching. Des artistes inconnus pour l'américaine Niki, en revanche Camille, elle, les connaît très bien. Elles vont s'affronter sur Try de Pink. Les conseils des trois artistes aident Niki et Camille à donner le meilleur d'elles-mêmes sur scène où elles ont livré une super prestation. Malgré un choix cornélien, Amel Bent décide de garder Niki. Elle est qualifiée pour les KO.

Battle entre Nicolas, Lara Bou Abdo et Jessie Will

Dernière battle en trio pour Amel Bent ! La chanteuse, qui avait recruté trop de talents lors des auditions à l'aveugle a été contrainte de faire ainsi pour affiner son équipe finale. Chacun de ses talents est tout à fait singulier et promet ainsi un spectacle unique. Pour le rendre encore plus mémorable, Amel Bent a choisi de les faire chanter sur Je te promets de Zaho. La coach l'avoue, c'est la battle qu'elle redoute le plus. Ses craintes se sont quelques peu confirmées au moment venu de monter sur scène et les candidats n'ont pas su offrir le meilleur d'eux-même, réalisant même quelques faussetés. Elle décide de garder Nicolas. Il est qualifié pour les KO.

ÉQUIPE DE MARC LAVOINE

Battle entre Zachary et Clara

Marc Lavoine décide de faire travailler son nouveau duo sur la belle chanson Comment est ta peine de Benjamin Biolay. Ce dernier assiste aux répétitions pour aider les Talents. Clara peine à trouver sa place sur le titre et se retrouve quelque peu impressionnée par son adversaire qui lui apparaît plus à l'aise. Malheureusement, leur prestation n'a pas été à la hauteur des espérances de leur coach. "Je suis un peu en colère, je vous le dis franchement, parce qu'avec cette chanson de Biolay on est dans un climat de tragédie, c'est un film, il faut qu'on rentre dans le film. Vous avez super bien chanté mais ça suffit pas de chanter et je suis très embêté", a réagi Marc Lavoine. Il décide tout de même de garder Clara. Elle est qualifiée pour les KO.

Battle entre Alyah et Charlotte Elizabeth

Deux voix très particulières pour la dernière battle de Marc Lavoine. Le chanteur les invite à se battre sur le morceau culte Evidemment de France Gall. Sur scène, elles ont livré un grand moment de fragilité et tous les coachs ont été très partagés entre Alyah et Charlotte. Marc Lavoine est obligé de faire un choix et décide de garder Alyah. Elle est qualifiée pour les KO.

Lors de cette dernière étape des battles, Vianney avait opposé The Vivi à Séri, et The Vivi avait remporté sa battle mais depuis il ne fait plus parti de la compétition.

RÉSUMÉ DES ÉQUIPES

Amel Bent : Cyprien, Sonia, Anik, Jaja, Robin, Wahil, Niki

Reste à passer en battle : Nicolas, Lara Bou Abdo, Jessie Will

Marc Lavoine : Jim Bauer, Quentin, Arthur, Tarik, Louise, Anaïd, Clara, Alyah

Vianney : Mentissa, Angelo, Julien, Paulo, Youssef, Aimée, Kay

Florent Pagny : Giada, Stellia Koumba, Silvio Ilardo, Marie, Edgar, Azza, Marghe, Pottok on the sofa