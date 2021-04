The Voice 2021, les battles : retournements de situation et suspense insoutenable

Samedi 3 avril 2021 avaient lieu les deuxièmes battles de la saison. Par groupe de deux, de nouveaux candidats se sont affrontés sur une même chanson, choisie par leurs coachs. Mais cette année, tout n'est pas perdu pour celui qui n'a pas fait le poids puisque le Vol de Talents a été réinstauré ! Chaque coach a le droit de sauver un candidat. Résumé de la soirée.

ÉQUIPE DE MARC LAVOINE

Battle entre Arthur et Anik



Toujours accompagné de Benjamin Biolay, Marc Lavoine a formé le duo Arthur/Anik sur la chanson Under Pressure de Queen et David Bowie. Lors des répétitions, Arthur est quelque peu intimidé par la puissance vocale de son adversaire. Mais une fois sur scène, le candidat a pris de l'assurance, rendant le choix final très compliqué pour Marc Lavoine. Tous les coachs sont d'ailleurs scotchés par leur performance. Marc Lavoine décide de garder Arthur. Il est qualifié pour les KO. Amel Bent a buzzé pour qu'Anik intègre son équipe et la suive jusqu'à la prochaine étape des KO. Anik prend alors la place d'Alexis Roussiaux en ballotage, Talent volé par Amel Bent la semaine dernière. Il est définitivement éliminé de l'aventure.



Battle entre Robin et Tarik

Marc Lavoine a opposé deux phénomènes pour cette nouvelle battle, tant émotionnellement qu'artistiquement. Il a u un coup de coeur pour chacun d'entre eux. Il s'affrontent sur Deviens génial de Vald et le rappeur a participé à leur coaching. L'issue promet d'être très difficile pour Marc Lavoine. Ses craintes étaient fondées car sur scène Tarik et Robin ont livré un spectacle mémorable, formant un duo d'une belle complicité. Marc Lavoine décide de garder Tarik. Il est qualifié pour les KO.

Battle entre Louise et Margaux

Battle féminine et surtout très attendue cette fois-ci pour Marc Lavoine. Deux femmes au caractère bien différent s'opposent sur le titre de What's Up de 4 Non Blondes. Leur prestation est unique avec deux voix bien distinctes. Tous les coachs sont perdus et aucune véritable préférence ne découle de leur battle. Marc Lavoine se dit même très "embêté". Il décide de garder Louise. Elle est qualifiée pour les KO.

ÉQUIPE DE FLORENT PAGNY

Battle entre Vanina et Edgar



Florent Pagny, accompagné de Patrick Fiori pour le coaching, leur a demandé d'interpréter Hello d'Adèle. D'un côté, Edgar, un jeune chanteur de 17 ans qui a beaucoup de talent mais qui manque d'assurance et de l'autre Vanina, une chanteuse confirmée. Elle a d'ailleurs notamment été la choriste d'Amel Bent dans le passé. Florent Pagny ne sait pas du tout qui va prendre le dessus : la sensibilité d'Edgar ou la maîtrise de Vanina ? Il décide de garder Edgar. Il est qualifié pour les KO.

Battle entre Azza et Eolya

Les deux candidats doivent s'affronter sur le titre Yalla de Calogero. Ça tombe bien puisque ce dernier est l'invité du coaching ! Eolya est un musicien confirmé qui découvre qu'il sait chanter. Azza doit de son côté apprendre à bien suivre les mélodies particulières de la chanson, pour rester juste. Les répétitions sont compliquées mais Florent Pagny a bon espoir d'avoir des surprises. Sur scène, la présence vocale d'Azza est tellement puissante que le choix n'est finalement pas si compliqué. Elle est qualifiée pour les KO.

ÉQUIPE D'AMEL BENT

Battle entre Jaja et Julien

Ils ont interprété Le blues du business man de Daniel Balavoine et les artistes Slimane et Vitaa les ont aidés lors du coaching. La performance est pleine d'émotion, Amel Bent en est très touchée et se retrouve dans une impasse. Mais après avoir reçu les avis de ses camarades, elle a fait son choix et a décidé de garder Jaja. Il est qualifié pour les KO. Vianney a buzzé pour que Julien intègre son équipe et le suive jusqu'à la prochaine étape des KO. Julien prend alors la place de Luc en ballotage, Talent volé par Vianney la semaine dernière. Il est définitivement éliminé de l'aventure.



Battle entre Otta et Robin



Nouvelle battle de choix sur Take me to church de Hozier puisqu'Amel Bent a formé un duo étonnant avec deux personnalités différentes. Robin qui a moins de timbre mais qui est plus solide et musical et Otta qui bouleverse toujours avec sa voix grave et son grain cassé. Amel Bent décide de garder Robin. Il est qualifié pour les KO.

ÉQUIPE DE VIANNEY

Battle entre Bryan, Paulo et Jérémy



Sur J't'emmène au vent de Louise Attaque, Vianney a forme un trio étant donné qu'il a recruté trop de talents lors des auditions à l'aveugle. Deux d'entre eux seront donc éliminés. Patrick Bruel se joint aux répétitions pour les aider à travailler leur performance. Tous rencontrent un problème avec la mélodie de la chanson et Vianney reconnaît vite qu'il y a "beaucoup de boulot". Leurs efforts auront payé et sur scène, le show est impeccable. Les coachs et le public sont même debout pour danser. Vianney décide de garder Paulo. Il est qualifié pour les KO.

Battle entre Anaïd et Youssef

Les deux avaient fait l'unanimité aux auditions à l'aveugle et ont promis une battle de haute volée. Souhaitant retrouver la magie de leurs première prestation, Vianney leur demande de chanter Zina de Babylone avec l'aide toujours de Patrick Bruel en coaching. Ils ont offert un moment suspendu dans le temps, plein de poésie sur scène. Certainement un des plus beaux duos depuis le début des battles. Le choix est déchirant pour Vianney qui décide malgré tout de garder Youssef. Il est qualifié pour les KO. Un coach a buzzé pour garder Anaïd dans son équipe mais il faudra attendre le prochain épisode pour savoir de qui il s'agit....

RÉSUMÉ DES ÉQUIPES

Amel Bent : Cyprien, Sonia, (Anik volée à Marc Lavoine), Jaja, Robin

Reste à passer en battle : Wahil, Nicolas, Niki, Lara Bou Abdo, Marvin, Camille, Jessie Will

Marc Lavoine : Jim Bauer, Quentin, Arthur, Tarik, Louise

Reste à passer en battle : Alyah, Charlotte Elizabeth, Clara Polaire, Zachary Dolce

Vianney : Mentissa, Angelo, (Julien volé à Amel Bent), Paulo, Youssef

Reste à passer en battle : Séri, Kay, Camélione, Nico Sarro, Aimée, The Vivi

Florent Pagny : Giada, (Stellia Koumba volée à Vianney), Silvio Ilardo, Marie, Edgar, Azza

Reste à passer en battle : Marghe, Pottok on the sofa, Canta Diva, Chiara