Vanina (The Voice) proche d'Amel Bent : pourquoi lui a-t-elle caché sa participation à l'émission ? (EXCLU)

Samedi soir, un nouvel épisode de The Voice a été diffusé sur TF1. Les quatre coachs ont poursuivi les auditions à l'aveugle, auxquelles ont participé plusieurs pépites de la chanson. Parmi les huit Talents à avoir rejoint l'aventure figure Vanina. La jolie brune qui est danseuse et chanteuse professionnelle, et ex-demi finaliste de la Star Academy 9 (2012), a impressionné avec une reprise tout en douceur du titre Laissez-moi danser, de Dalida. Amel Bent a notamment tenté de la recruter dans son équipe avant même de réaliser qu'elle connaissait très bien la candidate. En effet, Vanina a été la choriste de l'artiste en tournée ! Purepeople.com s'est entretenu avec la jeune femme. Sa relation avec Amel Bent, ses projets, son coach Florent Pagny... Vanina nous dit tout !

Racontez-nous comment vous avez vécu votre passage aux auditions à l'aveugle ?

Ce genre d'exercice est incroyable. On ne vit pas ça deux fois dans sa vie. C'est un stress assez impressionnant et en même temps c'est un vrai challenge. C'était très intense comme moment et il y avait beaucoup d'émotions.

Avez-vous été gênée par l'absence du public ?

Oui ! Parce que ma vie c'est de monter sur scène, d'être en tournée et je n'avais jamais vécu ça. Depuis le premier confinement je ne suis pas vraiment remontée sur scène ou alors il y avait très peu de gens. Je n'avais jamais vécu le fait de chanter devant personne (rires). C'était assez impressionnant, on a l'impression que ce n'est pas réel, qu'on n'est pas en train de vivre le moment pour de vrai, ça paraît imaginaire. C'est complètement fou !

Qu'est-ce qui vous a poussé à participer à The Voice ?

Tout simplement l'envie de partager ma musique, mes projets solo sur lesquels j'ai travaillé, surtout pendant cette année de confinement où j'ai beaucoup plus écrit et travaillé sur mes chansons. Donc je me suis dit pourquoi pas faire cette émission pour gagner un peu de visibilité et partager ce que j'aime faire.

Amel Bent n'a pas reconnu votre voix mais elle s'est retournée malgré tout, quel effet cela vous a-t-il fait ?

J'étais rassurée. Je ne savais pas si elle s'était retournée parce qu'elle se disait : "Ah, je reconnais cette voix", ou tout simplement parce qu'elle se disait : "Ah, j'aime ce qu'elle propose". Dans tous les cas, j'étais contente qu'elle se retourne. Surtout, après avoir vu sa réaction, j'ai compris qu'elle était surprise de me voir. J'ai vu son émotion et je me disais qu'il ne fallait pas que je la regarde car sinon j'allais trembler.

Pourquoi ne pas avoir choisi d'intégrer son équipe ?

Tout simplement pour éviter un amalgame et que l'on dise que je suis là parce que je la connais. Je voulais aussi me fier à la première personne qui se retournait. Et Florent Pagny, c'est un grand monsieur, un grand artiste, il s'est retourné assez rapidement, c'était un signe.

Pourquoi avoir caché votre participation à The Voice à Amel Bent ?

Participer à The Voice est une aventure personnelle et puis elle est coach. La production aurait eu le droit de me dire : "Bah non c'est comme tricher en fait". Ce n'est pas parce que je connais Amel ou que j'ai travaillé pour elle que je devais l'appeler quand j'ai su que je faisais l'audition à l'aveugle. Il faut séparer les choses.

Vous avez été en tournée avec elle et vous avez chanté à ses côtés. Que retenez-vous de cette expérience ?

Je n'avais jamais vraiment travaillé pour une artiste. Ça m'a fait travailler mon oreille, ce travail de choeurs sur les titres d'Amel peut être très complexe comme c'est le cas sur la chanson Tu n'es plus là par exemple. C'est ça que j'ai travaillé sur cette tournée, être plus précise et toujours être au service de l'artiste. Avec Amel c'était facile parce que c'est une belle personne dans la vie. Et en plus, ses chansons je les chantais plus jeune donc du coup j'étais contente de chanter ses chansons sur scène !

Êtes vous proches dans la vie de tous les jours ?

Non pas forcément, j'ai travaillé pour elle, on s'entend très bien, j'ai un respect pour elle mais je ne mélange pas tout.

Pourquoi ne pas avoir demandé à Amel Bent qui connaît du monde dans la musique de l'aide pour vous lancer dans ce milieu ?

Non, j'ai des amis de très longue date avec qui je parle de ça et qui m'orientent. Avec Amel, ça a été un contrat, l'un des meilleurs de ma vie, mais j'ai une base d'amis assez solide depuis plusieurs années avec qui je parle de ce genre de choses.

Avez-vous accompagné d'autres artistes en tournée ? Sur Instagram, on voit que vous êtes notamment proche de Slimane.

Alors Slimane ça n'a rien à voir avec le taff, c'est mon ami. Mais par contre, un autre contrat que j'ai adoré faire c'est Les 10 commandements [le retour en 2017, NDLR]. Je rêvais de travailler pour Kamel Ouali, ce grand chorégraphe, apprendre de lui et j'ai eu cette chance de passer les auditions. C'est une de mes plus belles aventures en tant qu'artiste. Faire partie des rôles principaux [elle était Nefertari, NDLR] et apprendre de Kamel Ouali, ça a été incroyable !

Qu'espérez vous accomplir avec The Voice ?

Avoir des gens qui vont me soutenir dans mes projets. Le chemin est long et difficile mais ça peut partir grâce à une émission comme The Voice. Les gens qui vous soutiennent vont vous donner une énergie et un soutien super important.

Comment trouvez-vous votre coach, Florent Pagny ?

Il est super cool ! Il veut juste faire de la musique, il nous dit qu'il ne faut pas se prendre la tête, qu'on fait ce qu'on aime en gros et donc qu'il faut kiffer. Et il est juste, très calme, donc c'est une énergie qui vous pose quand il faut répéter. Ça permet de ne pas trop stresser.

