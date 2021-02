Amel Bent surprise : une de ses proches a passé les auditions à l'aveugle dans The Voice

Les fans de The Voice vont êtres récompensés pour leur patience ce samedi 6 février 2021. TF1 lance la dixième saison du télé-crochet. Et qui dit nouvelle saison, dit aussi nouveautés. À commencer par les coachs. Alors qu'Amel Bent et Marc Lavoine rempilent, Florent Pagny a signé son grand retour dans l'émission et Vianney vient compléter ce quatuor. Avant de savoir lequel de leur talent remportera la compétition, place aux redoutables et redoutées auditions à l'aveugle. À en croire les récents propos d'Amel Bent, ces dernières s'annoncent pour le moins exceptionnelles, notamment grâce à la participation d'une candidate qu'elle connaît très bien.

"C'est ma choriste ! Je ne savais pas du tout qu'elle participait à l'émission. Je vous laisse la découvrir mais c'est une séquence incroyable. C'est grâce à sa venue que j'ai compris le concept de The Voice. J'ai l'habitude de chanter avec elle, je connais sa voix par coeur et, là, j'ai été incapable de la reconnaître. C'est drôle comme le cerveau est conditionné à la vue. Je me suis dit que je n'avais pas l'ouïe si fine", a-t-elle révélé lors d'une interview pour le magazine Nous Deux.

Amel Bent a également profité de cet entretien pour partager son point de vue au sujet de ses amis coachs. Et l'artiste qui a dernièrement été acclamée pour ses talents d'actrice ne tarit pas d'éloges sur eux : "Marc Lavoine Président ! C'est quelqu'un qui a du savoir, qui lit beaucoup, maîtrise les mots (...) Florent Pagny est tellement libre. Il dit tout ce qu'il pense, c'est toujours juste, il ne triche sur rien. Il a gardé son naturel après plus de trente ans de carrière, c'est fort. Quant à Vianney, il est brillant, intelligent et apporte du sang neuf."