The Vivi viré de The Voice, il clashe TF1 : "Faire des erreurs c'est aussi grandir"

Exclu de la saison 5 de The Voice après la découverte de tweets homophobes, sexistes et racistes que le jeune homme avait posté sur les réseaux sociaux en 2017 alors qu'il n'était encore qu'un jeune adolescent, The Vivi a enfin dévoilé sa réponse à TF1. Il a dressé une vidéo à la chaîne mais aussi aux haters ayant tout fait pour qu'il soit viré de l'émission de télé-crochet. Le rappeur a décidé de répondre en musique dans une vidéo baptisée Grandir dévoilée le 5 mars 2021 à 17 heures. Dans ce clip, l'artiste apparaît avec une pioche et chante : "Maintenant la télé je les connais, ils parlent sur nom nom sans déconner, je sais qui je suis, ce que je vaux, ce que j'ai dit, et je m'en excuse à mort si tu savais, putain. Ça brise mon respect et mes valeurs. Pour des vannes éclatées sur Twitter..."

Dis-moi ce que faisait ton fils ?

L'homme présente ensuite ses excuses à ceux que ses blagues auraient pu offenser et rappelle que ces tweets étaient une erreur de jeunesse qu'il regrette amèrement. Dénonçant l'acharnement médiatique qu'il a subi, il poursuit : "Et ni*** les fachos qui veulent me défendre, je ne rentre pas dans vos sectes. Les journaux grimpent en vente car The Vivi était avec des potes en train de déconner il y a quatre ans, dis-moi ce que faisait ton fils ? Faire des erreurs c'est aussi grandir."

Rappelant que les propos retenus contre lui ne reflètent en rien l'homme qu'il est désormais, il explique : "Les temps changent, les gens changent. L'humour qui me faisait rire avant ne me fait plus rire maintenant. Arrêtez vos polémiques. Je sais que ça fait cliquer et que pour vous c'est bénéfique". À la fin du clip, The Vivi est filmé en train d'enterrer un morceau de bois représentant l'année 2017, date des tweets pour lesquels il a été écarté de l'émission.