The Vivi (The Voice 2021) : Première réaction provocatrice depuis son exclusion

La polémique a débuté peu de temps après la diffusion de l'émission The Voice du 20 février 2021. Les coachs Vianney, Amel Bent, Marc Lavoine et Florent Pagny ont fait la connaissance de The Vivi. Il était venu interpréter Suicide Social d'Orelsan et avait retenu l'attention des chanteurs installés dans leur fauteuil rouge. C'est finalement l'équipe de l'interprète de Beau-papa qu'il a intégrée. Malheureusement pour lui, peu de temps après son passage, d'anciennes publications postées sur son compte Twitter ont refait surface à travers lesquelles il tenait des propos racistes et homophobes. "Depuis ce matin, je vois de vieux tweets qui ressortent que j'avais écrits quand j'avais 17 ans. En relisant ces messages, j'éprouve un sentiment de honte. Ce sont des propos de cours de récré d'un ado inconséquent qui me font froid dans le dos. Je ne pensais pas un mot de ce que j'ai écrit. Je demande pardon à toutes les personnes que j'ai pu offenser avec ces messages honteux", a-t-il donc réagi au lendemain de la diffusion.

Malgré tout, la production de The Voice a préféré se séparer de The Vivi. "Nous avons pris connaissance hier des nombreux messages postés par The Vivi il y a plusieurs années sur son compte Twitter. Nous avons été extrêmement choqués par ces tweets qui sont à l'opposé des valeurs d'inclusion et de tolérance prônées par The Voice comme en atteste la diversité des talents. Ces messages sont également contraires aux engagement pris par les talents quand ils participent à The Voice. The Vivi a immédiatement présenté des excuses sincères sur son compte Instagram. Mais ces messages restent incompatibles avec nos valeurs et avec sa participation au programme qui s'arrête aujourd'hui", a-t-elle précisé par voie de communiqué.