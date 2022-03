The Voice 2022 : Une ex-candidate prend sa revanche 3 ans plus tard, des équipes déjà complètes

The Voice s'annonce rude pour les coachs ! Et pour cause, chaque semaine, Marc Lavoine, Amel Bent, Vianney et Florent Pagny découvrent de nouveaux candidats exceptionnels au potentiel énorme. Ce samedi 19 mars 2022 était diffusé l'avant dernier épisode des auditions à l'aveugle et certaines équipes se retrouvent d'ailleurs déjà complètes avec les 14 Talents requis. On fait le point !

LISA : EASY ON ME - ADELE

Lisa (21 ans) est hôtesse assistante dans une maison de couture, ce qui lui permet de financer ses projets dans la musique. C'est la quatrième fois qu'elle essayait de participer à The Voice. Jusqu'à présent, elle n'avait jamais réussi à se présenter aux auditions à l'aveugle. Les coachs Amel Bent et Vianney auront fait patienter Lisa jusqu'à la toute dernière seconde pour se retourner, non pas par doutes mais au contraire pour profiter pleinement de sa douce prestation, remplie d'émotions. "J'ai été transportée par ta performance. C'est une vraie qualité pour moi d'avoir ce genre de timbre très soufflé. Tu as plein de ressources", a déclaré Amel Bent conquise. Vianney ne pouvait qu'être d'accord avec sa camarade, reconnaissant à la candidate "un talent dingue" et "rare".

Lisa intègre l'équipe de Amel Bent.

KEVIN : LE DERNIER JOUR DU DISCO - JULIETTE ARMANET

Kevin (29 ans) est un artiste indépendant. Il a commencé à chanter devant une audience récemment, il y a quatre ans. Les concours auxquels il a participé lui ont permis de réaliser des opportunités un peu folles comme chanter en Corée. L'un de ses rêves serait de participer à l'Eurovision. Le candidat est en tout cas bien parti pour faire parler de lui grâce à sa capacité d'atteindre des notes très aiguës avec une grande justesse. Un talent qui a tout de suite sauté aux yeux d'Amel Bent et Florent Pagny. "Quand on fait ce que vous faites, je mets dans la catégorie 'virtuose' parce que vous maîtrisez votre organe et vous chantez d'une manière magistrale'", a jugé ce dernier. Amel Bent a de son côté encensé son "groove" bien défini, qui l'a complètement charmée.

Kevin intègre l'équipe de Florent Pagny.

CHÉRINE : DRIVER LICENCE - OLIVIA RODRIGO

Chérine (26 ans) vient de Belgique. C'est sa deuxième participation à The Voice. En 2019 déjà, lors de la saison 8, elle avait tenté sa chance. À l'époque, aucun coach ne s'était retourné pour la recruter dans son équipe. Chérine a assurément pris sa revanche car, dès les premières notes de son casting, elle a bluffé Amel Bent qui n'a pas perdu de temps pour buzzer. Elle a rapidement été suivie par ses trois amis coachs. C'est donc un carton plein pour la jeune Chérine ! Son grain de voix singulier, un brin juvénile, a véritablement séduit les experts, tous prêts à se battre pour elle. "J'ai rarement entendu quelqu'un chanter aussi bien. Quatre coachs, c'est pas du tout volé. C'est magnifique ce que vous avez fait, bravo mademoiselle", a par exemple lâché Marc Lavoine.

Chérine intègre l'équipe de Amel Bent.

LOUIS : POUR DE VRAI - VIANNEY

Louis (29 ans) vient de Nouvelle-Calédonie. C'est la première fois qu'il a quitté son île pour aller en métropole, tout ça avec son fauteuil roulant. Car oui, Louis est handicapé depuis plusieurs années. C'est en 2015 que tout a basculé pour le candidat suite à une blessure. La musique l'a aidé à reprendre goût à la vie lorsqu'il était en convalescence à l'hôpital. En participant aux auditions à l'aveugle, il s'est réjouit que sa différence ne soit pas prise en compte. Louis s'est accompagné de sa guitare sur scène pour tenter de convaincre les coachs sur une chanson de Vianney. C'est justement le chanteur qui a buzzé in extremis pour le découvrir. Le candidat n'a alors pu cacher sa grande émotion. Vianney a particulièrement été touché par sa sensibilité et sa fragilité transmise à travers la musique. "Tu as une profondeur d'âme et de coeur, c'est certain", a-t-il déclaré.

Louis intègre l'équipe de Vianney.

NYR : CLOCKS - COLDPLAY

Nyr a été découvert en chantant au mariage d'une des membres de l'équipe de The Voice au cours de l'été 2021. Il vit de la musique depuis 25 ans en faisant des spectacles, des concerts, des mariages ou des soirées privées. Le candidat de 48 ans souhaite aujourd'hui développer sa carrière en devenant auteur-compositeur et plus simple interprète. Nyr n'aura pas perdu son temps à The Voice puisque sa version rock de la chanson Clocks a fait l'unanimité.

Nyr intègre l'équipe de Vianney.

ILA : YOU'RE THE ONE THAT I WANT - GREASE

Ila (23 ans) a présenté une version complètement différente de celle très connue du film des années 70, toute en douceur et en élégance, avec un soupçon de folk. Elle a déjà prouvé qu'elle était une vraie artiste en se réappropriant la chanson. Malgré un petit temps de réflexion, ce sont trois des coachs qui se sont retournés : Marc Lavoine, Amel Bent et Vianney. Tous lui ont reconnu "un grand niveau" avec "un souffle dans la voix assez prodigieux".

Ila intègre l'équipe de Vianney et complète ainsi son équipe.

APIE : TIRER UN TRAIT - SCH

Apie (23 ans) est étudiante en école de commerce. La jeune femme a livré une prestation quelque peu étonnante avec une vraie signature de voix. Marc Lavoine a été dès le début charmé par le talent de la candidate et s'est retourné très rapidement pour elle. "Vous avez une rigueur d'une poésie particulière, assez urbaine. il y quelque chose chez vous d'assez décalé. Vous êtes une femme de spectacle. Il y a la tradition et la modernité chez vous", a-t-il confié, très heureux de pouvoir travailler à ses côtés.

Apie intègre l'équipe de Marc Lavoine.

JULES : IMMORTELS - ALAIN BASHUNG

Jules (27 ans) est l'heureux papa d'une petite fille de 2 ans. Comblé dans sa vie personnelle, il espère donner un élan à sa carrière professionnelle avec The Voice. Jules est doté d'une voix particulière, au ton très grave. "Ça fait longtemps que je chante, ma voix a beaucoup changé au fil du temps. Parfois j'essaye de chanter en étant le plus simple possible mais je n'arrive pas à faire autre chose que ça", a-t-il expliqué après sa prestation impressionnante sur le morceau du géant Alain Bashung. Malgré quelques hésitations, Vianney et Marc Lavoine se sont portés clients pour ce genre de prestation. "L'idée c'est de savoir si ça tu es intéressé de proposer d'autres intentions. J'ai bon espoir que tu montres le reste dans la suite de l'aventure. Quand on a un timbre comme le tien, il faut que tu sois l'un des nôtres, c'est un plaisir", s'est notamment enthousiasmé Vianney.

Jules intègre l'équipe de Marc Lavoine.

VANESSA DUCHELLE : LAST DANCE - DONNA SUMMER

Vanessa (nom d'artiste Duchelle) a 32 ans et vient de Montreal au Canada. Elle est créatrice de contenus depuis peu sur les réseaux sociaux mais surtout, elle est chanteuse. Dans le cadre d'une émission télé, elle a même eu la chance de passer quelques jours avec Céline Dion et de chanter avec elle. Sa belle prestation et performance a totalement ambiancé Amel Bent, laquelle s'est mise à danser debout en ne faisant plus attention à son mal de pieds causé par sa troisième grossesse. La coach était bien contente d'être la seule à se retourner et ainsi, de ne pas avoir à se battre avec ses camarades pour recruter la pétillante et énergique Vanessa.

Vanessa intègre l'équipe de Amel Bent et complète ainsi son équipe.

ÉLISE : ONE AND ONLY - ADELE

Élise (20 ans) a la chance de posséder une voix très puissante. Sur scène, la jolie blonde a également envoyé une énergie folle ce qui lui a très justement valu de recevoir les compliments de Florent Pagny et Marc Lavoine. Les deux coachs étaient tous les deux prêts à travailler avec la candidate au potentiel très interessant. "Vous avez une énorme et superbe voix. Il y a quelques petites choses, des fins de phrases un peu bleues, un peu fausses sauf que vous avez proposé des fréquences qui ne me laissent pas insensible et me laisse 'woah'. Vous commencez déjà à très bien utiliser votre très belle voix et bravo, vous êtes dans The Voice", a jugé Florent Pagny.

Élise intègre l'équipe de Florent Pagny et complète ainsi son équipe.

RÉSUMÉ DES ÉQUIPES

Vianney : Axel, Louise, Gabin, Maseko, Mister Mat, Henry, Charles, Gauthier, Léna, Paloma, Pauline, Louis, Nyr, Ila

Amel Bent : Nabila, Vike, Ollie, Marie, Raphaël, Léa, Luigiano, Dorian, Leeroy, Nicolas, Jérôme, Lisa, Chérine, Vanessa

Florent Pagny : Sonia, Lou Dassi, Nour, Nathalie, Thomas, Ambre, Marina, Maggy, Morgane, Giada, June, Emilie, Kevin, Élise

Marc Lavoine : Maestrina, Ophélie, Clément, Madeline, Caroline, Jérôme, Basil, Axel, Jessie, Fabien, Apie, Jules

Nolwenn Leroy : Jean Palau, Loris, Léo