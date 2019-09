The Voice Kids 2019 : Jenifer pique un talent d'Amel Bent, un ancien de retour !

Dans The Voice Kids 6, des enfants âgés de 7 à 15 ans montent sur scène pour tenter de convaincre Amel Bent, Jenifer, Patrick Fiori et Soprano d'intégrer leur équipe. De nouveaux talents se sont qualifiés le 13 septembre 2019.

Lola fait mieux que Jenifer !

Lola (12 ans), qui a été championne de France en équipe de gym, chante Out Here on My Own d'Irene Cara. Jenifer est la première à se retourner. Patrick Fiori fait de même et Amel Bent et Soprano finissent par suivre. La fillette est très émue et n'en revient pas. "Que dire à part que, dans ta voix, j'entends tout ce que j'aime de Donna Summer et de Barbra Streisand", lance Amel Bent. Jenifer explique qu'elle avait tenté de reprendre cette chanson sur une de ses tournées mais qu'elle n'a jamais su le faire avec une voix aussi pure. Patrick Fiori surenchérit en racontant que c'est la première chanson qu'il a chantée alors qu'il n'avait que 13 ans. Lola décide finalement de rejoindre Jenifer.

Gaspard, fan de vieux morceaux

Gaspard (8 ans) aime les "chansons de vieux". À peine a-t-il chanté quelques notes de Göttingen de Barbara qu'Amel Bent se retourne. Les proches du petit garçon sont en larmes et, de son côté, Soprano est bluffé que Gaspard comprenne si bien les paroles de cette chanson. "Quand j'ai entendu ta voix, j'ai entendu que tu n'étais pas grand. Quand j'avais ton âge, je m'attaquais aussi à des chansons trop grandes pour moi. Et rien que pour avoir le courage de faire ça, je me retourne. Même qu'il y avait un manque de justesse, tu as fait une prestation majestueuse", lâche Amel Bent. Comme elle est la seule à s'être retournée, Gaspard rejoint son équipe.

Justine met tout le monde K.O.

Cette ado de 15 ans fait du piano, de la basse, de la guitare et de la batterie. Face aux coachs, elle chante au piano Born This Way de Lady Gaga. Après des premières notes puissantes, Patrick Fiori et Soprano sont bluffés et ils se retournent. Jenifer les rejoint, Amel Bent aussi. "Cette folie dans cette salle ! Tu es une pile électrique", lance Jenifer qui insiste pour l'avoir dans son équipe. Soprano est de son côté bluffé et se dit fan de son énergie. Amel Bent rappelle que le thème de cette chanson est "l'acceptation de soi" et lui propose de l'accompagner pour faire "la révolution en elle". Justine choisit d'intégrer l'équipe de Jenifer.

Ghali un vrai "bijou"

Comme les coachs, le public découvre la voix de ce talent avant son physique. Le morceau choisit par Ghali (13 ans) est Jealous de Labrinth. Patrick Fiori est immédiatement conquis, Jenifer finit également par craquer pour ce jeune talent originaire du Maroc, tout comme Soprano et Amel Bent ! Les coachs sont debout. Amel Bent a rarement entendu autant de "sincérité" et de "pureté". Soprano le qualifie de "bijou" et déclare que ce serait un "honneur" de l'avoir dans son équipe. Patrick Fiori essaie de le soudoyer en allant voir sa famille et déclare que sa soeur souhaite qu'il intègre son équipe (ce qui est vrai) et ça marche !

Michel fan de rock

Ce garçon de 13 ans est fan de rock et chante T.N.T d'AC/DC. Sa rock attitude arrive à convaincre Jenifer et Patrick Fiori. L'interprète d'Au soleil a été intriguée en l'entendant et serait contente de l'avoir dans son équipe. L'autre coach d'origine corse annonce de son côté qu'il s'en veut d'avoir laissé passer un jeune chanteur de metal la saison précédente et qu'il souhaite donc se rattraper avec lui. Michel rejoint son équipe.

Nayana change de coach !

Cette jeune fille de 14 ans qui a une maman d'origine thaïlandaise et un papa suisse a vécu dans les deux pays et a chanté dans le restaurant familial en Thaïlande. Artiste dans l'âme, cette fille de tatoueuse dessine. Elle interprète Killing Me Softly de Roberta Flack à la façon de Jessie J. Le morceau à peine commencé, Jenifer et Amel Bent se retournent et tous les coachs sont clairement soufflés par ce jeune talent au timbre incroyable. Au final, ils la veulent tous dans leur équipe et le public réserve à Nayana une standing ovation. "Tu es ce que j'aime dans la musique, (...) on ne sait plus où on est", déclare Amel bent. Soprano a eu "les reins cassés" par Nayana et s'est régalé. La jeune fille déclare alors qu'avant de monter sur scène, elle a dessiné le visage du coach qu'elle rejoindrait si elle était prise mais qu'elle a finalement changé d'avis. Elle sort donc un portrait d'Amel Bent et annonce qu'elle veut finalement intégrer l'équipe de Jenifer. "C'est horrible ce que vous êtes en train de me faire vivre", lance Amel Bent très déçue. "Jenifer a pris mon talent, ma dignité et mon dessin", conclut-elle.

Clara envoie du lourd

La candidate de 12 ans ne sera pas venue pour rien puisque sa maman, qui est "amoureuse" de Nikos Aliagas, a eu un autographe de l'animateur. Une fois sur scène, la jeune fille chante Bang Bang de Jessie J. Clara envoie tout de suite du lourd et son flow convainc Soprano, puis Jenifer ainsi que Patrick Fiori. L'adolescente fond en larmes à cause de la pression qui tombe et les coachs se ruent sur elle pour la réconforter. Jenifer a adoré sa voix extraordinaire, son charisme et sa dégaine. Elle estime que Clara a tout pour aller très loin dans l'aventure. Soprano a presque eu l'impression d'assister à un concert de rap. Au final, Clara rejoint Patrick Fiori.

Amélie met les coachs à genoux

Cette candidate de 13 ans d'origine québécoise chante Stone Cold de Demi Lovato et fait très très rapidement l'unanimité. Elle est si à l'aise dans les aigus et dans les graves qu'elle impressionne. "C'est pur, c'est authentique", lâche Jenifer. Soprano estime qu'a un moment donné, elle était dans une autre galaxie et qu'il voulait l'accompagner. Patrick Fiori déclare ensuite qu'il a rarement entendu quelqu'un chanter aussi bien qu'elle. Soprano et lui se mettent à genoux face à elle mais la candidate choisit d'intégrer l'équipe d'Amel Bent.

Lilou

Cette jeune fille de 14 ans, que l'on prend toujours pour un garçon à cause de son look, aime jouer de la guitare et chanter. Elle apprécie particulièrement le rap et chante le titre de Nekfeu, On verra. Soprano, Jenifer, Patrick Fiori se retournent. Soprano rappelle que Patrick Fiori l'avait bloquée la semaine dernière quand justement un talent avait chanté du Nekfeu et que, cette fois, il est hors de question que Lilou ne viennent pas dans son équipe. Jenifer a remarqué qu'en plus de chanter du rap, Lilou était capable de beaucoup d'autres choses. Au final, Lilou va chez Soprano.

Théo, une voix d'adulte

Comme les coachs, le public découvre la voix de ce talent avant son physique. Et ce qui choque tout de suite les coachs, c'est que ce timbre semble appartenir à un adulte. Théo, 15 ans, chante accompagné de sa guitare le morceau Wicked Game de Chris Isaak. Jenifer est la première à se retourner. Soprano suit, ainsi que Patrick Fiori. "Tu as un charme, une élégance, tu es surprenant", lance Patrick Fiori. De son côté, Jenifer "aime tout" et a envie de "prendre soin" de lui. Il rejoint l'équipe de Jenifer.

Leny, ancien Kids au retour gagnant

Ce jeune home a participé à l'émission il y a trois ans, mais aucun coach ne s'était retourné. Il est donc de retour et compte bien faire parler de lui. Il chante Papa de Bigflo et Oli avec sa guitare et fait craquer rapidement Soprano et Jenifer. Pour Amel Bent, il chante un peu comme Ed Sheeran mais elle ne se retourne pas, contrairement à Patrick Fiori. Jenifer le reconnaît et elle est ravie de le revoir. Quant à Soprano, il a appelé Bigflo et Oli en espérant que cela persuaderait Leny de rejoindre son équipe. Et ça marche !

Enzo a un bon swing

Ce jeune homme de 14 ans chante Attention de Charlie Puth. Soprano se retourne et confie avoir adoré son swing et qu'il sera "la surprise du chef" en intégrant son équipe.

Résumé des équipes

Jenifer : Natihei, Mini Div, Roger, Aëlwenn, Esteban, Léna, Lola, Justine, Nayana, Théo.

Amel Bent : Antonia, Enzo, Laetitia, Matthias, Ali, Marie, Océane, Jenifer, Amélie.

Soprano : Fannie, Soan, Lisa, Talima, Maëline, Lucas et Nathan, Gaspard, Lilou, Leny, Enzo.

Patrick Fiori : Fanchon, Eva, Valéria, Philippe, Eva, Ghali, Michel, Clara.