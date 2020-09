The Voice Kids 2020 : Dilemmes et grosses larmes, les demi-finalistes au complet

Nouvelle et dernière étape des battles dans The Voice Kids 2020 ce samedi 26 septembre 2020. Après avoir déjà fait de difficiles choix la semaine passée, les quatre coachs ont encore une fois dû éliminer quatre Talents de leurs équipes respectives pour n'en garder que deux, qui iront tout droit en demi-finale. Comme pour la première salve de battles, ils ont fait appel à une personnalité afin de les épauler lors des répétitions. Kendji Girac a appelé son ami Vianney, Soprano a pu compter sur Dadju, Jenifer a misé sur l'ancien coach de l'émission M. Pokora et Patrick Fiori était accompagné de Michaël Youn.

Si vous avez manqué l'émission, la suite de cet article est faite pour vous !

Résumé du samedi 26 septembre 2020.

Équipe de Soprano

Battle entre Rania, Flora et Myriam



Myriam (9 ans), c'est la puissance, Flora (12 ans), c'est le groove et Rania (10 ans), c'est la technique. Ensemble, elles forment donc un cocktail explosif et risquent bien de donner du fil à retordre à Soprano. Il choisit de les faire chanter sur une chanson de Céline Dion, Dans un autre monde. C'est évidemment toujours accompagné du rappeur Dadju qu'il entame alors les répétitions, ce qui ne manque pas de ravir les fillettes encore plus motivées pour tout donner. Pour Flora, l'enjeu sera de gérer son stress. Rania a, au contraire, bien confiance en elle, ce qui peut lui porter préjudice. Quant à Myriam, c'est sur le tempo que ça pêche. L'important reste pour Soprano qu'elles prennent du plaisir sur scène.

Les filles ont bien appliqué les conseils de Soprano et Dadju et mettent littéralement le feu. Les coachs en perdent leurs voix et n'en reviennent pas. "C'est impressionnant", répètent-ils à plusieurs reprises. "Je leur ai donné une chanson qui était difficile, tant vocalement que techniquement, donc je suis fier, elles ont tout déchiré", juge Soprano. Alors que ses compères notent une petite préférence pour Rania, à l'exception de Patrick Fiori qui a craqué pour Myriam, seul Soprano peut choisir qui d'entre elles décrochera son ticket pour la demi-finale. Et il s'agit de Rania.

Battle entre Arnaud, Ilan et Zoé



Arnaud (10 ans), Ilan (11 ans), qui avait fait mouche avec son hommage à la ville de Nice, et Zoé (9 ans) doivent se dépasser sur la chanson de Florent Pagny, Savoir aimer. Une chanson à texte et au message profond qui ravit au premier abord les candidats. Mais lors des répétitions, certaines faiblesses apparaissent très vite. Zoé est trop timide, Arnaud n'exploite pas tout son potentiel et va trop dans les aigus et Ilan a besoin de s'affirmer.

Après un gros travail, ils obtiennent une standing ovation de la part du public et des coachs. Tout le monde s'accorde à dire qu'il est très dur de les départager tant ils chantaient à l'unisson. Néanmoins, Zoé s'est démarquée du côté de Patrick Fiori et Kendji Girac. Soprano décide de qualifier Zoé pour la demi-finale.

Équipe de Jenifer

Battle entre Lissandro, Jérémy et Ferdinand



Pour sa première battle, Jenifer a confronté une team 100% masculine avec le fan d'Elvis Presley, Lissandro (10 ans), le sosie vocal de Claude François, Jérémy (14 ans), et le rockeur de la bande, Ferdinand (13 ans). Pour Jenifer, il était évident qu'il fallait les faire chanter ensemble. Et elle a choisi une chanson des Vieilles Canailles (Jacques Dutronc, Eddy Mitchell et Johnny Hallyday), à savoir Les Playboys. Jenifer s'est aidée de Matt Pokora pour les coacher lors des répétitions. Les garçons se régalent en le voyant arriver bien qu'ils aient mis beaucoup de temps à deviner qui allait assister Jenifer, malgré les nombreux indices de cette dernière. "Un chanteur et danseur, il y en a qu'un !", déclare même Matt Pokora avec humour, tout de même surpris de ne pas avoir été nommé plus tôt. À deux, ils essayent de pousser les mini Talents à interpréter au mieux la chanson, avec beaucoup de second degré. C'est là toute la difficulté.

Et ce sont de vraies graines de playboys qui sont apparus sur scène, avec l'attitude rock'n'roll et nonchalante que l'on attendait d'eux. "Je suis trop contente !", s'est exclamée Jenifer à la fin de leur prestation. Lissandro semble être le coup de coeur de Soprano et Kendji Girac, qui aimeraient le voir continuer l'aventure. Quant à Patrick Fiori, il aurait gardé Jérémy. Les coachs n'ont pas franchement aidé Jenifer à faire son choix, mais il est l'heure pour elle de se séparer de deux de ses talents. Elle décide d'emmener Lissandro en demi-finale.

Battle entre Noémie, Lohi et Tess



Lohi (13 ans) a beaucoup de technique, Tess (15 ans), c'est l'écorchée vive de la bande et Noémie (12 ans) a une voix pure qui rend les sentiments palpables. Ce sont trois signatures vocales très distinctes qui se complètent malgré tout. Reste qu'il est important que chacun s'impose. Ils chantent sur Avant toi de Vitaa et Slimane. Matt Pokora est déjà bouche bée lors des répétitions. "J'ai les frissons", lâche-t-il, déboussolé par les talents devant lui.

Juste avant d'entrer en scène, Lohi, Tess et Noémie ont la surprise de recevoir une petite vidéo de Slimane lui-même, ce qui ne manque pas de les motiver encore plus. L'émotion était bien présente, de quoi rendre fier Jenifer qui les a remerciés pour ce beau moment. Patrick Fiori prend ensuite le relais, mais ne parvient pas à faire de choix, Kendji a été touché par Noémie et Soprano souligne le talent de Tess. Pas vraiment de quoi aider Jenifer qui, très émue, décide de garder Lohi pour la demi-finale. Le jeune garçon, submergé par l'émotion, éclate alors en sanglots.

Équipe de Patrick Fiori

Battle entre Elaia, Ema et Emma



Au tour de Patrick Fiori de découvrir le résultat de son travail avec trois de ses talents, Elaia (12 ans), Ema (11 ans) et Emma (12 ans). Le coach a beau ne pas être fan des chansons anglophones, c'est bel et bien l'une d'entre elles qu'il a choisie pour cette battle avec le titre Somebody That I Used to Know de Gotye et Kimbre. Accompagné de Michaël Youn comme la semaine passée, il a été surpris dès les répétitions par la puissance et la technique des jeunes chanteuses. Tout n'est pas parfait néanmoins, et Patrick Fiori se permet quelques remarques. Leur trac est le principal blocage, mais avec Michael Youn, elles peuvent être sûres d'apprendre à se détendre !

Elaia, Ema et Emma ont relevé leur défi avec brio, si bien que, dès leur prestation terminée, Patrick Fiori sait qu'il va "galérer" pour choisir. "Merveilleux", "magique", "magnifique", "incroyable", il ne manque pas d'adjectifs pour exprimer son contentement. Avant de prendre sa décision, il laisse les autres coachs donner leur avis. Jenifer a un coup de coeur pour Ema, qu'elle considère comme le pilier du trio. Même son de cloche pour Soprano. Kendji Girac a de son côté craqué pour Elaia. Patrick Fiori décide d'emmener Ema en demi-finale.

Battle entre Alice, Maya et Tchavolo



Alice (12 ans), Maya (9 ans) et Tchavolo (15 ans) vont devoir chanter sur One Last Time d'Ariana Grande, mais dans la version modifiée de Kendji Girac avec quelques passages en français. Alors que chacun détient ses propres atouts, Tchavolo, étant le seul garçon, a besoin de s'imposer plus que les autres. Son coach attend beaucoup de lui.

Leur union a été saluée par tous les coachs, car une complicité est née entre eux. Kendji Girac est forcément le premier à réagir. "Cette chanson, elle est très compliquée parce que, déjà, c'est Ariana Grande, c'est une grande chanteuse, mais si je devais garder quelqu'un, ce serait Tchavolo", déclare-t-il pour le grand bonheur de l'adolescent, fan du chanteur. Jenifer a un petit coup de coeur pour Alice et Soprano a été bluffé par la voix de Maya. Il est temps pour Patrick Fiori de faire le point. "Une chanson super difficile. Tchavolo, tu as été terrible, je suis fier de toi. Maya, quelle puissance ! Tu as été extraordinaire. Alice, il y a quelque chose en toi qui dépasse la magie." Et c'est finalement avec cette dernière qu'il veut continuer. Alice est qualifiée pour la demi-finale.

Équipe de Kendji Girac

Battle entre Lou, Arieh et Jody



Pour sa première battle, Kendji Girac prend un risque en proposant à son équipe de chanter le tube d'un de ses adversaires, à savoir Clown de Soprano. Il s'agit d'une pression supplémentaire pour Lou (12 ans), Arieh (12 ans) et Jody (13 ans) qui vont devoir faire face à son interprète original. Qu'importe pour Kendji qui pense que ce trio est tout bonnement "exceptionnel". Avec Vianney, il est même certain de les amener à se dépasser. Jody, c'est le petit rigolo du groupe, très confiant, il connaît sa voix, mais force un peu trop sur les vibes, Lou a du mal avec ce registre et elle n'arrive pas facilement à interpréter ses sentiments. Même problème pour Arieh qui, en plus de ça, a tendance à perdre ses moyens. Pour finir, l'harmonie n'est pas au rendez-vous.

Lou, Jody et Arieh ont pris beaucoup de plaisir sur scène et ça s'est senti. Forcément, Soprano a été touché de les voir chanter sa chanson. "Merci les amis, c'était super et en plus vous l'avez comprise", reconnaît-il d'entrée, lui pour qui la balance penche davantage pour Jody. Jenifer se montre plus critique sur leur prestation, elle estime qu'ils se sont fait "dépasser par la rythmique" de la chanson. Elle pense aussi qu'Arieh n'était pas à sa place sur cette chanson et c'est pourquoi elle voudrait l'entendre davantage pour la suite. Patrick Fiori continuerait lui aussi l'aventure avec Jody. Kendji Girac suit la tendance et sélectionne Jody en demi-finale.

Battle entre Chiara, Stéfi et Chloé



Pour sa dernière battle, Kendji a réuni Chloé (11 ans), Stéfi (14 ans) et Chiara (15 ans). Il leur propose de relever le challenge ambitieux de chanter sur Chandelier de Sia. Très heureuses de commencer le travail avec leur coach, elles lui font la surprise de débarquer en salle de répétition en chantant a capella sur l'un de ses titres et ne remarquent même pas la présence de Vianney au début. Mais une fois le chanteur démasqué, Chloé, Stéfi et Chiara étaient sur un petit nuage. Pour couronner le tout, l'artiste est bluffé par leurs premières poussées de voix. "Ça chante trop bien toutes les trois, c'est génial", reconnaît-il.

Leur performance est époustouflante, Kendji Girac est ravi, même s'il se souvient vite qu'il va devoir les départager. "Mon coeur, il va lâcher, là ! Je vais partir avec les trois et je reviens plus", lâche-t-il. Les autres coachs sont tout aussi perdus. "À chaque fois qu'il y en avait une qui prenait la voix, je disais 'ah c'est elle', puis une autre 'ah c'est elle !'. C'était exceptionnel !", juge Soprano. À défaut de décider laquelle des trois chante le mieux, Jenifer se reporte sur le charme et, à ce niveau-là, elle dit pencher plutôt pour Chloé. Pour Patrick Fiori, c'est Stéfi qui s'est démarquée. Kendji Girac a bien sûr le dernier mot et décide avec beaucoup de mal de qualifier Chiara pour la demi-finale.

Résumé des Équipes

Jenifer : Sara, Léna, Lissandro, Lohi

Patrick Fiori : Rébecca, Samvel, Ema, Alice

Kendji Girac : Naomi, Abdellah, Jody, Chiara

Soprano : Enzo, Timéo, Rania, Zoé