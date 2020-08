The Voice Kids 2020 : Ilan bouleversant avec une prestation symbolique

The Voice Kids, ça continue ! Après un lancement réussi, TF1 diffuse le deuxième épisode des auditions à l'aveugle de la saison 7 ce samedi 29 août 2020. Les coachs Jenifer, Kendji Girac, Soprano et Patrick Fiori vont une nouvelle fois avoir la lourde tâche de décider qui des très jeunes chanteurs sélectionnés continuera, ou non, l'aventure. Il y en a un, en tout cas, qui a marqué les esprits. Il s'agit d'Ilan. Tout juste âgé de 12 ans, ce Niçois a fait preuve d'une grande sensibilité en reprenant un morceau de Calogero, intitulé Les Feux d'artifice.

Il ne s'agit pas d'un simple morceau puisqu'il est devenu le symbole de la ville de Nice, après les attentats meurtriers survenus le 14 juillet 2016. Le chanteur l'avait lui-même interprété un an après les faits lors d'un concert en plein air, sans toutefois pouvoir le terminer en raison de ses larmes. Des images qui avaient profondément bouleversé la France entière mais aussi le petit Ilan. "Moi, ce que j'aime dans la musique c'est faire passer des messages à travers mes chansons", déclare-t-il en coulisses de The Voice Kids avant de monter sur scène. Et d'ajouter : "Cette chanson est importante pour moi car je suis Niçois et elle a été chantée par Calogero à la commémoration de l'attentat de Nice."

Habitué aux concours de chant et déterminé à émouvoir ceux qui le jugent, le jeune garçon fait depuis les tragiques événements de Feux d'artifice sa chanson fétiche. "C'est fait pour rendre hommage aux victimes et à ma ville", a-t-il confié au journal Nice Matin. Sa prestation, déjà en ligne sur la Toile, a été saluée par de nombreux internautes. Reste désormais à savoir si, aussi émouvante soit-elle, elle lui permettra d'atteindre les battles.

Quoi qu'il en soit, Ilan sait qu'il veut faire carrière dans la musique. Avec The Voice, il touche du doigt son rêve tout en restant très lucide pour son jeune âge. "Pas forcément maintenant, il faut prendre son temps", reconnaît-il pour Nice Matin.

The Voice Kids, à retrouver ce soir sur TF1 dès 21h05