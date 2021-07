The Voice : Sidoine fiancé à une membre de l'équipe, photos pour officialiser

Pour Sidoine, ce fut une évidence. En 2019, alors qu'il concourrait pour le titre de vainqueur dans la saison 8 de The Voice, le candidat a rencontré l'amour de sa vie en la personne de Sophia. Cette dernière officiait en tant que membre de l'équipe de l'émission. Deux ans plus tard, l'amour est toujours au rendez-vous et leur relation prend même une tournure très sérieuse puisque l'artiste a demandé la main de sa belle.

Ce lundi 19 juillet 2021, Sidoine a en effet confirmé la bonne nouvelle en postant une photo de lui et Sophia sur Instagram tirée de leur fête organisée selon les coutumes marocaines de la jeune femme pour célébrer leurs fiançailles. "Fiancés", s'est-il contenté de légender.

Sophia a partagé une photo similaire, exprimant de son côté un peu plus ses sentiments. "Il y a plus de 2 ans, tu m'as avoué ton amour, et tu m'as assuré, qu'un jour, je deviendrai ta femme. Hier nous avons officialisé nos fiançailles. Tu avais raison. Nous allons passer le reste de notre vie ensemble. @sidoinemusique. Je remercie ma famille d'avoir organisé une si belle fête qui nous unis pour la vie", a-t-elle écrit.

Contacté par Télé Loisirs, l'ex-finaliste de The Voice qui évoluait dans l'équipe de Jenifer a confié espérer pouvoir s'unir à Sophia dès l'année prochaine, "si cette saleté de Covid nous le permet !".