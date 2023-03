The Voice : Un candidat devenu papa après 6 ans de combat, émouvante annonce en vidéo

Un ancien candidat de The Voice (TF1) a annoncé une grande nouvelle sur Instagram, le 25 mars 2023. Le jeune homme a révélé que son mari et lui étaient devenus papas pour la première fois, après des années de combat pour réaliser ce rêve.

C'est en 2013 qu'Olympe a été révélé au grand public. Il n'avait pas remporté l'aventure (Yoann Fréget était le vainqueur), mais il avait marqué les esprits avec son grand talent. Depuis, nombreux sont donc ceux à suivre ses aventures. Ils ont ainsi eu le plaisir de découvrir qu'il s'était marié en 2016 à Julien Van Der Drisch, aux Etats-Unis. Ils avaient ensuite pour projet de devenir papas pour la première fois. Ils se sont donc tournés vers l'adoption, un parcours du combattant. "Concrètement, on a un agrément qui nous permet d'adopter un enfant qui a entre 3 mois et 4 ans, mais on nous fait comprendre que bon... Ils fonctionnent avec la construction psychique un papa et une maman, on n'arrivera pas à adopter, car nous sommes un couple gay", regrettait-il auprès de Gala, en avril 2021.

Mais il y a deux jours, c'est une grande nouvelle qu'il a annoncée. La communauté d'Olympe a constaté que depuis quelques semaines, l'ancien Talent de The Voice était absent des réseaux sociaux. Un manque d'activité qui en a probablement inquiété certains. Ils n'avaient pourtant pas à s'en faire puisque, comme ils l'ont découvert à travers une émouvante vidéo, il n'était pas actif... car il profitait de ses premiers instants avec son bébé. Vous avez bien lu, Olympe a le bonheur d'être enfin papa.

Nous sommes désormais deux papas heureux

Afin de partager ce grand et beau événement, le charmant brun a publié des images de son mari et lui, en train de se promener sur une plage, avec leur bébé dans la poussette. Olympe a pris soin de le préserver en ne dévoilant pas son visage. On peut simplement apercevoir l'une de ses mains. "Vous deviez vous demander pourquoi nous étions silencieux depuis quelques semaines. Pour tout vous dire, notre projet d'adoption s'est concrétisé après 6 longues années. 'Papa', je vous avoue que j'avais un peu perdu espoir d'être appelé Papa un jour... La vie et ses surprises. Nous sommes désormais deux papas heureux de l'arrivée de ce trésor dans notre famille. Notre monde a été chamboulé en 3 semaines pour la plus belle aventure de notre vie. Je vais devoir mettre en pause tous mes projets, pendant quelques mois, pour me consacrer à cette merveille. Mais je peux vous dire que je n'ai jamais été aussi inspiré. Le premier jour du reste de notre vie", peut-on lire en légende de la publication.