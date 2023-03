Diaporama : The Voice : Un candidat devenu papa après 6 ans de combat, émouvante annonce en vidéo

C'est donc un rêve qui se réalise pour Olympe et son cher et tendre Le chanteur Olympe (The Voice 2) - Première de la comédie musicale "La Belle et la Bête" avec Vincent Niclo dans le rôle de la Bête au théâtre Mogador à Paris le 20 mars 2014. © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

13 / 13