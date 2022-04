The Voice : Un candidat piégé par une fausse héritière en réalité escort ! Témoignage accablant

En 2016, lors de la cinquième saison de The Voice, le beau Sacha Perez avait séduit les téléspectateurs en interprétant Little things des One Direction. Cette prestation lui avait valu d'intégrer l'équipe de Mika. Finalement, le jeune chanteur avait été éliminé lors des battles. Depuis, il s'était éloigné du monde du petit écran. En ce mois d'avril 2022, il refait surface au sujet d'une bien sombre histoire...

Sur son compte Instagram le 18 avril 2022, Sacha Perez révèle avoir été victime d'une certaine Yassmine, avec qui il était en couple. "J'avais découvert qu'elle était escort-girl, et lorsqu'elle me disait qu'elle partait voir sa famille, elle allait en fait rendre visite à ses clients, lance-t-il. En partant de chez moi, elle a volé les bijoux de ma mère, les vêtements de mon père qui est décédé, ainsi que près de 1 000 euros en liquide qu'on avait à la maison." Ce n'est pas tout ! L'ancien chanteur de 23 ans a été piégé sur le plan sexuel par sa belle. "Je lui en veux aussi parce qu'elle m'a dit qu'elle venait de faire un test et qu'elle était allergique aux préservatifs, je lui ai donc fait confiance et, aujourd'hui, j'ai de l'herpès et la chlamydia... Ça se soigne, mais c'est quand même dingue qu'elle ait menti là-dessus aussi", regrette-t-il.