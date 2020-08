The Voice : Un ex-gagnant de Danse avec les stars devient coach !

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le jeune homme qui vient de sortir son deuxième album baptisé Sillygomania n'a qu'une hâte : découvrir les jeunes talents de l'émission. "Il me faudra de la sincérité. Je suis sensible à toutes sortes de voix, toutes sortes de timbres, a-t-il confié au micro de la RTBF. On peut chanter un peu plus calmement comme une Billie Eilish ou beaucoup plus intensément comme une Sia. Pour moi, il n'y a pas vraiment de différence, c'est juste de la sincérité. Des gens qui en font des tonnes et qui font semblant, ça ne me touche pas."

C'est donc aux côtés du DJ belge Henri PFR, de la chanteuse Typh Barrow et de l'autrice-compositrice-interprète Beverly Jo Scott que Loïc Nottet officiera. Et il faut dire que devenir coach dans The Voice est une véritable consécration pour lui... qui s'est fait connaître en participant au télé-crochet en 2014 ! "C'est déjà une victoire de revenir en tant que coach, j'ai juste envie de profiter, a-t-il lancé, toujours à la RTBF. Ma seule crainte ? J'ai peur qu'on ne me choisisse pas comme coach."

Rappelons qu'après avoir séduit les téléspectateurs dans The Voice en 2014 – où il est allé jusqu'en finale, Loïc Nottet a représenté la Belgique au concours de l'Eurovision en 2015 avec le titre Rhythm Inside. La même année, il a participé à la saison 6 de Danse avec les stars, qu'il a remportée haut la main avec sa partenaire la belle et talentueuse Denitsa Ikonomova.