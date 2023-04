The Voice : Un Mister France très beau gosse aux auditions à l'aveugle, Bigflo lui pique son écharpe

Samedi soir, en première partie de soirée, TF1 diffusait le 7e et dernier épisode des auditions à l'aveugle de The Voice. À l'issue de la soirée, les coachs, Amel Bent, Zazie, Vianney et Bigflo et Oli, avaient complété leurs équipes. Le jeune candidat Pierre Carta, 24 ans, venu d'Ajaccio en Corse a notamment tenté sa chance dans l'aventure. Lors de sa présentation, il a confié travailler en tant que vendeur magasinier pour tout ce qui concerne des produits de coiffure et d'esthétique et avoir "un autre atout". Celui d'avoir été élu Mister France Corse 2021 et 4ème dauphin de Mister France 2022. "Les Misters c'est exactement pareil que les Miss, l'avantage qu'on a nous, c'est qu'on a le droit d'être tatoués, j'étais d'ailleurs l'un des Mister les plus tatoués de ma promo", a-t-il expliqué.

Passionné de chant, il espérait fortement que The Voice soit un tournant pour lui. "C'est un très gros rêve qui se réalise. Ces auditions à l'aveugle représentent beaucoup pour moi. Généralement beaucoup de gens me reconnaissent et disent 'Oh c'est Mister Corse qui chante !' et là, le fait qu'on ne sache pas et que les coachs vont simplement écouter ma voix, c'est un gros stress".

Jamais sans son écharpe

Sur scène, Pierre a interprété J'te mentirais de Patrick Bruel mais malheureusement, sa prestation n'a pas suffisamment convaincu pour que les coachs se ruent sur leur buzzer. Le jeune homme n'en a néanmoins pas perdu le sourire et a profité de son passage pour dégainer son écharpe de Mister Corse. "Ah ouais bien ! Tu sais qu'ils me l'avaient proposé Mister France mais j'ai dit non", a ironisé Bigflo. "Tu veux l'essayer l'écharpe ?", lui a alors proposé le candidat. Ce qu'a immédiatement accepté le chanteur. Après quoi, ils ont tous fait un selfie ensemble. Un bon souvenir pour Pierre qui ne sera donc pas reparti complètement bredouille.

Du côté des audiences, le divertissement présenté par Nikos Aliagas a été regardé par 3,78 millions de personnes, soit 19,6% de fans, selon Puremédias. Le programme est ainsi largement leader sur la cible commerciale féminine avec 27,7% de part de marché auprès des femmes responsables des achats de moins de 50 ans (FRDA-50) présentes devant les écrans jusqu'à 22h10. La suite de l'émission a rassemblé 3,83 millions de téléspectateurs (24,6% 4+ / 35,2% FRDA-50).